Общество

За неделю росгвардейцы изъяли 19 единиц оружия в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 27 января по 2 февраля провели 28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, изъяли 19 единиц оружия и более 200 боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.