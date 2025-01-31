Общество

В псковской команде КВН поделились секретами создания хороших шуток

Участники псковской команды КВН «Камбаламба» Александра Михайлова и Илгар Шарифов раскрыли секреты успешного выступления на сцене, подчеркнув важность всестороннего развития и индивидуального подхода к каждому этапу подготовки. Секретами создания хороших шуток юмористы поделились в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новом выпуске программы «Беседка».

Илгар Шарифов подчеркнул, что успех зависит от множества факторов - от составления шутки до ее презентации на сцене.

«Нельзя делать перекос в сторону одного аспекта. Можно писать очень смешные шутки и плохо их сдавать, а можно писать средние шутки, но сдавать их так, что зал все равно будет рукоплескать. Поэтому важно всесторонне развиваться, ведь кроме работы над материалом и сценическим выступлением, необходимо уделять внимание созданию юмористического образа», - рассказал юморист.

Другой член «Камбаламбы» Александра Михайлова добавила, что советы необходимо давать, ориентируясь на уровень команды.

«Начинающим школьным командам стоит попробовать всё, чтобы найти свой стиль и получать удовольствие от процесса. Важно быть уникальными и делать то, что нравится, даже если кто-то считает это несмешным. Опытные команды уже не имеют такой свободы, так как редакторы официальных лиг могут вносить изменения в материалы», - подчеркнула гостья студии.

Юмористы подчеркнули значимость комплексного подхода к подготовке выступлений и необходимость учета специфики каждой команды при разработке своей собственной стратегии успеха.

Напомним, ранее псковская команда КВН «Камбаламба» победила в номинации «Разрыв дня» на фестивале КВН в Сочи.

По итогам XXXVI Сочинского фестиваля и двух пройденных туров псковскую команду пригласили в три телевизионные лиги.