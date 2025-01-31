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Общество

«Дневной дозор»: Почему запретительные меры не работают?

04.02.2025 15:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему запретительные меры не работают?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В последние годы в России мы наблюдаем «бум» активности законодателей разных уровней (от федерального до муниципального), которые разрабатывают и принимают все больше «запретительных» законов, ограничивающих разные аспекты жизни граждан. В современной России нельзя курить и употреблять алкоголь в общественных местах, штрафы грозят за нарушение правил выгула животных или за парковку на зеленой зоне во дворах и т.д.. Шуметь в «неположенное» время тоже запрещено.

Кстати, именно в региональный «закон о тишине» на первой в этом году сессии депутаты областного Собрания внесли существенные коррективы. Напомним, что в нашем регионе действует запрет на нарушение тишины. С 21.00 до 08:00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни и с 22.00 до 10.00 в выходные дни шуметь нельзя в жилых домах, во дворах и общественных местах.

Согласно новым нормам, штраф для граждан за первое нарушение составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года суммы будут значительно увеличены. А максимальный штраф за нарушение тишины «подрос» до 30 тысяч рублей.

Казалось бы, нужно приветствовать стремление законодателей создавать комфортные условия для граждан, но правоприменительная практика демонстрирует, что многие из запретительных законов не работают. Многие из норм остаются лишь на бумаге, а правоохранительные органы не всегда реагируют на обращения граждан. В итоге люди продолжают сталкиваться с шумными компаниями и курением в общественных местах или с нарушениями при выгуле собак. Без реального контроля и активного участия общества принятые законы могут остаться лишь декларациями о намерениях, не способными решить насущные проблемы.

Почему многие запретительные меры не работают? Поможет ли повысить эффективность исполнения законодательных запретов простое повышение суммы штрафов за их нарушение? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») считает, что увеличение штрафов за нарушение тишины в Псковской области может способствовать укреплению уважения между соседями и повышению дисциплины среди граждан. Однако без активного участия самих жителей и взаимопонимания любые запретительные меры могут оказаться неэффективными. Важно, чтобы люди начали общаться, договариваться и решать свои проблемы на уровне сообщества, а не перекладывали ответственность на власти.

«Мы жалуемся президенту о том, что наш сосед ставит машину на газон. Давайте пожалеем президента, давайте пожалеем губернатора. Раз есть у нас доступ к интернету, соцсетям, давайте, пожалуйста, приобретать правовую грамотность. Ты почитай, как решить, как кто-то решает, как правильно это решить. И это быстрее даст результаты. Губернатор и президент не должны решать, ставить соседу машину на газон или не ставить. Десять лет назад, когда был принят закон о штрафах, была другая сумма. Ребята, дело не в сумме, давайте разговаривать, общаться и понимать, что надо уважать соседа, живущего вверху, и соседа, живущего внизу».

Поддерживает это мнение депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко («Единая Россия»): проблема с соблюдением запретов во многом заключается в культуре и воспитании людей. Законы и штрафы, конечно, важны, но если у граждан нет уважения к окружающим и понимания, что их действия могут негативно отражаться на других, то никакие меры не сработают.

«Законодатель может запретить, иные меры установить, а люди, к сожалению, не имея определенной культуры, готовы тебя иногда отправить не по адресу, скажем так. Я сама с этим сталкиваюсь, гуляя с собаками. Когда у нас крупнопородные псы ходят без ошейников, без поводка, без намордников, это очень опасно не только для собак, но и для жителей. На это сетуют и бегуны, на которых, к сожалению, нападают собаки. Запретительные меры работают, но здесь важно взаимодействие правоохранительных органов и муниципалитета. Мы знаем, что им не хватает сотрудников, к сожалению. В городе разрабатывалась и есть система штрафов за парковку на зеленой зоне. Мне бы хотелось, чтобы еще эта система заработала. Что касается штрафов за нарушение закона о тишине, я абсолютно согласна с Алексеем Севастьяновым. Мы можем ввести систему штрафов, но зачастую просто общение с соседом, корректное с ним взаимодействие, помогает. Но зачастую люди, не удосуживаясь и, к сожалению, не обладая данной культурой, шумят и за собаками не убирают. От культуры внутренней, от воспитания в большей степени это зависит».

Простое повышение штрафов, безусловно, не станет гарантией соблюдения законов - гораздо важнее обеспечить неизбежность наказания. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Эффективность любых запретительных мер зависит от четкой системы контроля и готовности органов власти оперативно действовать в случае нарушений законодательства. Только так, по мнению омбудсмена, можно достичь реальных изменений в поведении граждан и укрепить правопорядок.

«Как всегда раньше говорили, любые повышения штрафов могут работать только в том случае, если будет неотвратимость наказания. Поэтому сама система повышения штрафов, конечно же, на их исполнение не повлияет. Если будет создан нормальный административный аппарат, который будет следить за соблюдением данных правил и будет четко фиксировать их, добиваться привлечения к ответственности нарушивших правила, тогда, конечно, можно говорить, что правила будут соблюдаться. Мне кажется, здесь даже не важно, какой размер штрафа. Понятное дело, когда практика показывает, что назначается много постановлений о привлечении к ответственности, но ситуация по соблюдению каких-либо правил не меняется, то, конечно, только в этом случае мы можем говорить о том, что надо увеличить штраф. Само по себе увеличение штрафов на несовершаемость преступлений не влияет, нужен административный аппарат».

Автор поправок в закон о тишине, лидер фракции ЛДПР в областном парламенте Антон Минаков утверждает: повышение штрафов само по себе, конечно, не решит проблему полностью, но может частично улучшить ситуацию. Он также убежден, что залогом исполнения законов является активная гражданская позиция псковичей, которые должны сообщать о правонарушениях вместо того, чтобы просто терпеть их. Важно, чтобы люди сами проявляли активность и ответственность, а не полагались только на правоохранительные органы.

«Я считаю, что повышение штрафов - это, безусловно, не панацея, на сто процентов проблема не решится, но ситуацию, я надеюсь, изменит к лучшему, поскольку уже и в новостях, по телевидению, по радио идет информация о том, что штрафы повышены. Даже то, что данная новость прошла в информационном поле, я считаю, благоприятно скажется на текущей обстановке. Те рабочие, которые эту новость услышали, я думаю, будут более внимательно относиться к тому времени, в котором проводят шумные работы».

Экс-начальник управления внутренних дел Пскова Виктор Петров убежден: если законопроект вызывает недовольство у населения и не исполняется, это подрывает доверие к законодателям и может привести к социальным конфликтам. Важно понимать, что воспитание и культура поведения граждан играют ключевую роль в соблюдении законов, и именно с этого стоит начинать.

«Штрафы всегда были уместны, когда они вовремя и актуальны. Они не работают, потому что для этого нет сил и средств. Во-вторых, это подрывает авторитет законодателя, когда законы издают, а они не исполняются и заранее известно, что они не будут исполняться. Скажите, пожалуйста, сколько составлено административных протоколов за курение в неположенном месте? Ноль. Вот стоит ли плодить такие законы, которые мало будут эффективны? И третье. Если закон заранее злит человека, то это будет социальное недовольство, а в современных условиях может быть социальный взрыв. Вот и думайте».

Между тем депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман («Яблоко») убеждена, что увеличение штрафов — эффективная мера, которая может стать мощным стимулом для повышения дисциплины и ответственности среди граждан. Но рабочим этот механизм будет только в том случае, если люди осознают, почему те или иные меры являются запретительными. Плюс никто не отменял роль обучения и воспитания.

«Работает ли повышение штрафов на то, чтобы эти меры действовали? Работает. Конечно, работает, потому что штрафы заставляют задуматься над тем, почему это так плохо. Почему за это берут деньги? Во-первых, обществу и государству почему-то не нравится, а во-вторых, на эти деньги можно потом, знаете, снижать последствия от невыполнения этих норм. Но работает ли это только на то, чтобы люди такие действия не совершали? Нет, не работает, потому что для работы должен быть еще и механизм, каким образом эти нарушения регистрируются, фиксируются и неизбежно наказываются. Вот без этого ничего не будет работать.

Сегодня мнения экспертов об эффективности повышения штрафов за нарушение тишины и других «запретительных» законов разделились. Некоторые считают, что увеличение штрафных санкций способно повысить ответственность граждан. Правда, для этого необходимо, чтобы псковичи активнее реагировали на нарушения законодательства и сообщали о них в правоохранительные органы. Другие эксперты подчеркивают, что без четкой системы государственного контроля за исполнением закона и неизбежности наказания любые запретительные меры могут оказаться неэффективными.

На наш взгляд, как это нередко бывает, истина где-то посередине. С одной стороны, законодателям стоит четче представлять, как на практике будет реализовываться очередной придуманный ими запретительный закон, и не плодить законопроекты, которые заведомо не будут исполняться. Очевидно же, что на каждого собаковода, нарушающего правила выгула животных, не получится вызвать полицейский патруль. С другой стороны, конечно, роль самих граждан важна: полагаться только на правоохранительные органы бессмысленно. Только совместные усилия власти и общества могут дать эффект и обеспечить эффективность того или иного запретительного закона.

Виктория Семенова

Теги: #закон #запрет
Источник: Псковская Лента Новостей
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