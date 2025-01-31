«Дневной дозор»: Почему запретительные меры не работают?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему запретительные меры не работают?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В последние годы в России мы наблюдаем «бум» активности законодателей разных уровней (от федерального до муниципального), которые разрабатывают и принимают все больше «запретительных» законов, ограничивающих разные аспекты жизни граждан. В современной России нельзя курить и употреблять алкоголь в общественных местах, штрафы грозят за нарушение правил выгула животных или за парковку на зеленой зоне во дворах и т.д.. Шуметь в «неположенное» время тоже запрещено.
Кстати, именно в региональный «закон о тишине» на первой в этом году сессии депутаты областного Собрания внесли существенные коррективы. Напомним, что в нашем регионе действует запрет на нарушение тишины. С 21.00 до 08:00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни и с 22.00 до 10.00 в выходные дни шуметь нельзя в жилых домах, во дворах и общественных местах.
Согласно новым нормам, штраф для граждан за первое нарушение составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года суммы будут значительно увеличены. А максимальный штраф за нарушение тишины «подрос» до 30 тысяч рублей.
Казалось бы, нужно приветствовать стремление законодателей создавать комфортные условия для граждан, но правоприменительная практика демонстрирует, что многие из запретительных законов не работают. Многие из норм остаются лишь на бумаге, а правоохранительные органы не всегда реагируют на обращения граждан. В итоге люди продолжают сталкиваться с шумными компаниями и курением в общественных местах или с нарушениями при выгуле собак. Без реального контроля и активного участия общества принятые законы могут остаться лишь декларациями о намерениях, не способными решить насущные проблемы.
Почему многие запретительные меры не работают? Поможет ли повысить эффективность исполнения законодательных запретов простое повышение суммы штрафов за их нарушение? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») считает, что увеличение штрафов за нарушение тишины в Псковской области может способствовать укреплению уважения между соседями и повышению дисциплины среди граждан. Однако без активного участия самих жителей и взаимопонимания любые запретительные меры могут оказаться неэффективными. Важно, чтобы люди начали общаться, договариваться и решать свои проблемы на уровне сообщества, а не перекладывали ответственность на власти.
Поддерживает это мнение депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко («Единая Россия»): проблема с соблюдением запретов во многом заключается в культуре и воспитании людей. Законы и штрафы, конечно, важны, но если у граждан нет уважения к окружающим и понимания, что их действия могут негативно отражаться на других, то никакие меры не сработают.
Простое повышение штрафов, безусловно, не станет гарантией соблюдения законов - гораздо важнее обеспечить неизбежность наказания. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Эффективность любых запретительных мер зависит от четкой системы контроля и готовности органов власти оперативно действовать в случае нарушений законодательства. Только так, по мнению омбудсмена, можно достичь реальных изменений в поведении граждан и укрепить правопорядок.
Автор поправок в закон о тишине, лидер фракции ЛДПР в областном парламенте Антон Минаков утверждает: повышение штрафов само по себе, конечно, не решит проблему полностью, но может частично улучшить ситуацию. Он также убежден, что залогом исполнения законов является активная гражданская позиция псковичей, которые должны сообщать о правонарушениях вместо того, чтобы просто терпеть их. Важно, чтобы люди сами проявляли активность и ответственность, а не полагались только на правоохранительные органы.
Экс-начальник управления внутренних дел Пскова Виктор Петров убежден: если законопроект вызывает недовольство у населения и не исполняется, это подрывает доверие к законодателям и может привести к социальным конфликтам. Важно понимать, что воспитание и культура поведения граждан играют ключевую роль в соблюдении законов, и именно с этого стоит начинать.
Между тем депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман («Яблоко») убеждена, что увеличение штрафов — эффективная мера, которая может стать мощным стимулом для повышения дисциплины и ответственности среди граждан. Но рабочим этот механизм будет только в том случае, если люди осознают, почему те или иные меры являются запретительными. Плюс никто не отменял роль обучения и воспитания.
Сегодня мнения экспертов об эффективности повышения штрафов за нарушение тишины и других «запретительных» законов разделились. Некоторые считают, что увеличение штрафных санкций способно повысить ответственность граждан. Правда, для этого необходимо, чтобы псковичи активнее реагировали на нарушения законодательства и сообщали о них в правоохранительные органы. Другие эксперты подчеркивают, что без четкой системы государственного контроля за исполнением закона и неизбежности наказания любые запретительные меры могут оказаться неэффективными.
На наш взгляд, как это нередко бывает, истина где-то посередине. С одной стороны, законодателям стоит четче представлять, как на практике будет реализовываться очередной придуманный ими запретительный закон, и не плодить законопроекты, которые заведомо не будут исполняться. Очевидно же, что на каждого собаковода, нарушающего правила выгула животных, не получится вызвать полицейский патруль. С другой стороны, конечно, роль самих граждан важна: полагаться только на правоохранительные органы бессмысленно. Только совместные усилия власти и общества могут дать эффект и обеспечить эффективность того или иного запретительного закона.
Виктория Семенова