Общество

Всемирный день борьбы против рака отмечают 4 февраля

Всемирный день борьбы против рака (англ. World Cancer Day), или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

UICC — это крупнейшая и старейшая международная организация, объединяющая онкологическое сообщество для сокращения распространенности рака в мировом масштабе. В настоящее время она объединяет более 1150 организаций, специализирующихся на борьбе с этим заболеванием, из 170 стран мира.

История сегодняшней даты началась 4 февраля 2000 года, в день подписания Парижской Хартии против рака, провозгласившей необходимость обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи, большего финансирования исследований рака, лучшего понимания и, прежде всего, уважения достоинства всех людей, живущих с этой болезнью. Хартия была принята международными онкологическими организациями по всему миру.

Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака. Поддержку в проведении Дня оказывают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

В настоящее время в мире живут около 44 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. Около 10 миллионов человек умирают от рака каждый год.

Онкологическое заболевание — это всегда трагедия, но сегодня известны причины его возникновения и можно предотвратить треть случаев. При раннем обнаружении опухолей их можно успешно лечить в 99% случаев. Избегая контакта с канцерогенами, можно предотвратить до 40% случаев.

Рак — одна из ведущих причин смерти в мире, и смертность будет расти. Большинство случаев смерти происходит от рака молочной железы, легких, толстой кишки, предстательной железы, кожи и желудка. Треть случаев смерти связана с пятью основными факторами риска: высоким индексом массы тела, недостатком фруктов и овощей, отсутствием физической активности, курением и алкоголем. Курение — основной фактор риска, приводящий к 22% глобальных случаев смерти от рака и 71% случаев смерти от рака легких. Инфекции, такие как HBV/HCV и HPV, приводят к 20% случаев смерти от рака в странах с низким и средним уровнем дохода.

С 2009 года в России реализуется Национальная онкологическая программа, охватывающая все регионы. В 2017 году утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, направленная на снижение смертности. В 2018 году стартовал Национальный проект «Здравоохранение», который должен снизить смертность от онкологии. В 2019 году запущен федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, внедрения современных методов диагностики и лечения, пишет calend.ru.

Каждый год, начиная с 2008-го, данный День обозначен определенной темой, например, — «Создать детям и молодежи окружающую среду без табачного дыма», «Поощрять энергетически сбалансированный стиль жизни, основанный на правильном питании и физической активности», «Получать знания о вакцинах против вызывающих рак вирусов (например, вакцина HBV)», «Обучать детей и подростков избегать облучения ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца», «Рак. Вы знали?», «Развенчать мифы», «Мы можем. Я могу», «Я есть и я буду», «Заботы достойны все» и другие.