Общество

В РФ планируют уничтожать саранчу с помощью авиации

Прогнозируемое на лето 2025 года увеличение численности саранчи на полях почти 20 регионов России будут уничтожать в том числе с помощью авиации, если в этом будет необходимость, заявили в пресс-службе ФГБУ «Россельхозцентр».

Ранее это учреждение в своем прогнозе сообщило, что при благоприятно складывающихся погодных условиях численность саранчи «будет нарастать в местах ежегодного массового проявления». В зону повышенного риска попадают 17 регионов, в том числе Калмыкия, Крым, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Новосибирская области, пишет РИА Новости.

«Самым опасным является тот факт, что саранча имеет несколько стадий развития и необходимо вовремя принять меры по ее сдерживанию. Во многих регионах аграрии практически ночуют на полях для своевременной борьбы с саранчовыми и ведется постоянный мониторинг. Более того, в экстренных случаях будут задействованы авиация и наземная техника для распыления инсектицидов для борьбы с насекомыми», - рассказали в «Россельхозцентре».

Для проведения защитных обработок против саранчовых в 2025 году с целью ликвидации ЧС имеется резерв инсектицида «Имидор» в объеме 8,3 тонны для обработки 110 тысяч гектаров, сообщили в свою очередь в пресс-службе Минсельхоза России. Там также уточнили, что проводятся различные обследования, например, «весенний зимующий запас саранчовых вредителей, учет отрождения личинок и мониторинг локализации имаго (взрослых стадий индивидуального развития насекомых - ред.) саранчовых».

«Каждый год это происходит (угроза нашествия саранчи - ред.), особенно в южных регионах, например Астраханская область, Республика Калмыкия, но до центра России доходит редко. Однако постоянно ведется борьба с этими вредителями, опрыскивание всех территорий и преждевременная подготовка в этом аспекте к началу сезона», - рассказал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.