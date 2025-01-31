Общество

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, документ доступен в думской электронной базе.

«Внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года Nº 38-Ф3 "О рекламе"… изменение, дополнив её пунктом 15 следующего содержания… безалкогольного пива», - сказано в пояснительной записке к проекту.

По мнению авторов проекта, количество скрытой рекламы пива увеличилось, и в связи с запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например, безалкогольного пива.

«Возникает необходимость законодательного регулирования рекламы безалкогольного пива с целью предотвращения скрытой пропаганды алкогольных напитков. Федеральный закон направлен на ограничение влияния рекламы безалкогольного пива, которая способствует популяризации алкогольных брендов и формирует у несовершеннолетних ассоциации с употреблением спиртных напитков», - говорится в документе.

Отмечается, что производители пива часто используют рекламу безалкогольного пива, чтобы продвигать алкогольное пиво, и в такой рекламе применяются те же логотипы, цвета и образы, что и для алкоголя, что может повлиять на несовершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом.

Кроме того, предлагается исключить возможность использования логотипов, торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции путем ограничения рекламных стратегий, направленных на обход существующих ограничений, пишет РИА Новости.