Общество

Сигнал «Внимание всем» услышат псковичи 5 февраля

В Псковской области в среду, 5 февраля, состоится плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 8:00 (региональный уровень) и 08:10 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании передачи сигнала будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.