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Александр Козловский: Великие Луки — город-защитник западных рубежей России

Великие Луки — город-защитник западных рубежей России, заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на круглом столе, посвящённом 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, который проходит 4 февраля в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Козловский поблагодарил организаторов круглого стола и отметил важность таких просветительских мероприятий для патриотического воспитания молодежи, для сохранения исторической памяти. Парламентарий выразил надежду, что они станут доброй традицией и будут ежегодно проходить в Великих Луках, Городе Воинской Славы, городе-защитнике западных рубежей Отечества.

Напомним, в Великих Луках 4 февраля проходит круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами круглого стола стали администрация города Великие Луки и региональное отделение Российского военно-исторического общества.