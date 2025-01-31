Общество

Дмитрий Белюков подвел итоги работы великолукского отделения РВИО и рассказал о планах на 2025 год

В ходе круглого стола, посвященного 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, который проходит 4 февраля в Великих Луках, о деятельности местного отделения Российского военно-исторического общества в 2024 году рассказал его руководитель, краевед, депутат городской Думы Дмитрий Белюков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За минувший год местное отделение РВИО в Великих Луках провело целую серию мероприятий, направленных на историческое просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Одним из главных направлений работы Великолукского местного отделения РВИО стали памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, которое отмечалось в 2024 году.

Дмитрий Белюков поблагодарил руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова за поддержку инициатив великолукского отделения общества и высокую оценку результатов работы, а также поделился планами работы на год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.