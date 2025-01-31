Общество

«Истфакт» о подвиге Матвея Кузьмина показали на круглом столе в Великих Луках

Показ выпуска программы «Истфакт» «Великолукский Сусанин», посвященного подвигу Матвея Кузьмина, прошел в Великих Луках в рамках круглого стола, посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Максим Костиков представил участникам круглого стола новый выпуск историко-просветительского проекта, посвященного подвигу самого старшего по возрасту Героя Советского Союза. Он отметил, что год назад, на мероприятии, посвященном 100-летию другого Героя Советского Союза Александра Матросова, креативная команда проекта «Истфакт» взяла на себя обязательства снять фильм о подвиге «Великолукского Сусанина».

Благодаря поддержке регионального отделения РВИО этот проект был реализован. И впервые представлен широкой публике в ноябре прошлого года в Пскове на видеолектории, инициатором которого выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Этот выпуск «Истфакта» уникален тем, что в нем рассказывается о подвиге сразу двух «Сусаниных», совершенных на великолукской земле. Кроме Матвея Кузьмина аналогичный подвиг в годы войны совершила Анастасия Дроздова.

После презентации фильма, тепло встреченного зрителями, круглый стол завершился докладом Дианы Ямщиковой, учащейся средней общеобразовательной школы №16 города Великие Луки, председателя совета музея истории школы. Она рассказала о подвиге Анастасии Дроздовой и о том, как он увековечен.