Общество

Псковичи могут присоединиться к написанию открытого диктанта по немецкому языку

Всероссийская открытая акция Tolles Diktat — открытый диктант по немецкому языку — пройдет в Псковской области с 17 по 28 февраля с целью популяризации культуры и истории немцев России и развития культуры грамотного письма на немецком языке. К написанию диктанта могут присоединиться жители региона. Акция приурочена к Международному дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, проведение всероссийской открытой акции Tolles Diktat в 2025 году состоится в онлайн и офлайн форматах.

К участию в акции приглашаются учащиеся 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, участники клубов по возрождению традиций, культуры и языка российских немцев Hallo Nachbarn! Neu, клубов любителей немецкого языка, посетители центров встреч российских немцев, представители стран ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованные в проведении мероприятия.

Продолжительность диктанта примерно 40 минут.

Организациям, желающим принять участие в акции в качестве площадки проведения (открытой или закрытой), необходимо пройти регистрацию на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru до 14.02.2025.

Тексты для диктанта, их объем и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов общеобразовательных учебных заведений и подходят для написания диктантов в начинающих и продолжающих группах изучения немецкого языка. Тексты соответствуют уровням А1/А2/В1/В2/С1.

Диктант уровня А1: текст приурочен к юбилейной дате — 110 лет со дня рождения пианиста Святослава Рихтера.

Диктант уровня А2: текст приурочен к 260-летию основания города Маркса (Екатериненштадт).

Диктант уровня В1: текст приурочен к юбилейной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Диктант уровня В2: текст приурочен к 110-летию со дня рождения академика Бориса Раушенбаха.

Диктант уровня С1: текст приурочен к 260-летию основания первых немецких колоний под Санкт-Петербургом (после манифеста Екатерины II под Петербургом стали возникать колонии-поселения немцев-переселенцев — Рыбная Слобода, Новосаратовка и другие).

После проведения диктанта организации-участники осуществляют самостоятельно проверку работ и заполняют итоги диктанта на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru (в личном кабинете).

Победители определяются на каждой офлайн-площадке отдельно. В каждой категории (А1/А2/В1/В2/С1) выбираются лучшие работы, которым присуждается 1–3 места соответственно.

Онлайн-трансляция всероссийской акции состоится 21 февраля 2025 года в 13:00 (МСК) на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru. Тексты диктанта во время онлайн-трансляции будет соответствовать уровням А2/B1/С1.

Участникам онлайн-диктанта необходимо до 20.02.2025 пройти регистрацию на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru или актуализировать имеющийся «Личный кабинет». Ссылка на трансляцию будет размещена в «Личном кабинете» на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru в соответствии с выбранным уровнем немецкого языка (А2/B1/С1).

Для получения сертификата участия в акции необходимо написать диктант в электронном виде в «Личном кабинете» и сохранить текст для дальнейшей автоматической проверки.

После завершения акции до 16.03.2025 будет проведена автоматическая проверка всех сохраненных текстов. По итогам проверки будут определены победители диктанта. Участники онлайн-трансляции, прошедшие регистрацию и написавшие электронный диктант, получат в зависимости от результата диктанта именной диплом или сертификат участника в «Личном кабинете».

Напомним, первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 году среди учащихся Томской области. В 2015 году было принято решение сделать акцию всероссийской, после чего начали приходить заявки от российско-немецких домов, центров встреч российских немцев и учебных заведений из разных точек России, а также из стран СНГ. Со временем акция получила поддержку ФАДН России, Минобрнауки России, Минпросвещения России и «Свободного Российско-Германского института публицистики» факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2017 году впервые была организована онлайн-трансляция акции из Российско-немецкого дома в Москве, что позволило присоединиться всем желающим из любой точки мира, малых населенных пунктов, а также людям с ограниченными возможностями.

В 2024 году диктант написали — 39 тысяч 943 человек (из них 34 тысячи 336 на очных площадках и 5 тысяч 537 онлайн). География проекта продолжает расширяться, в том числе за счет участников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторы: Ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры» и Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной Российско-немецкий дом».