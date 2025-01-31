Общество

Жителям Псковской области предлагают принять участие в конкурсе «Родная игрушка»

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс «Родная игрушка», который призван поддержать отечественных производителей игр и игрушек. Свои проекты на рассмотрение организаторов уже предложили жители всех регионов России, включая представителей Псковской области. В общей сложности подано более 12 тысяч заявок, они принимаются до 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками необычного творческого состязания могут стать профессиональные производители игрушек, коллективы и независимые авторы в возрасте старше 14 лет. Конкурс проводит общество «Знание» совместно с Движением Первых по пяти номинациям: лучшая сюжетно-образная игрушка, настольная игра, техническая и технологическая игрушка, конструкторы и сборные модели, мультимедийный проект.

Наибольшая конкуренция на сегодня развернулась в категориях «сюжетно-образная игрушка» и «настольная игра» — более 80 процентов всех заявок объединили именно эти два конкурсных направления.

Во многих регионах страны есть свои традиционные игрушки, которые стали частью различных ремесел и даже символами территорий. Например, широко известны резная птица счастья на Русском Севере, а также тряпичные самодельные куклы у разных народов. Современные технологии видоизменяют увлечения и интересы детей. Появляются новые подходы и к созданию игрушек. Наиболее интересные из них призван объединить новый конкурс. По его итогам до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж.

«Мы рады видеть такой широкий отклик от участников из всех уголков нашей страны. Это свидетельствует о том, что интерес к созданию оригинальных отечественных игрушек растет, и наши традиции продолжают жить в новых формах. Каждая поданная заявка — это не только идея, но и возможность внести вклад в будущее наших детей, поддерживая местное производство и культурное наследие. Мы призываем всех творческих людей, профессиональных производителей и независимых авторов не упустить шанс участвовать в конкурсе и подавать свои заявки. Давайте вместе создавать игрушки, которые будут радовать и воспитывать новые поколения россиян!» — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Ранее общество «Знание» провело совместное исследование с ВЦИОМ, в рамках которого практически каждый второй респондент отметил, что в магазинах недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории. Кроме того, половина опрошенных подчеркнула, что считает важным дарить детям игрушки отечественного производства.