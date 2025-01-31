Общество

Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга

Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно влияет на сосуды мозга, сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Во-первых, орехи могут вызывать сильную аллергию, например, арахис. А у детей от орехов может развиться псориаз или экзема. Во-вторых, грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга. Орехами даже можно отравиться: например, миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а вот фундук — на сосуды мозга. Последний, к слову, лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез», — сказала Сухорукова.

Среди примеров негативного влияния орехов на здоровье врач также назвала калорийность орехов макадамия, в одной чашке которых содержится почти одна тысяча калорий. Конские каштаны, в свою очередь, содержат токсин, который вызывает рвоту, заключила собеседница агентства, пишет РИА Новости.