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Общество

Псковская область заняла 20 место по РФ по желающим сменить профессию – исследование

05.02.2025 10:17|ПсковКомментариев: 0

Аналитики hh.ru проанализировали 3,4 млн резюме, которые были активны в течение 2022 и 2024 годов (включая начало 2025), и сравнили, как изменилась профессиональная принадлежность одних и тех же соискателей. Оказалось, что за последние три года новую специальность освоили 40% местных работников. Псковская область заняла 20 место по РФ по желающим сменить профессию.

В целом по РФ наиболее активно новые профессии осваивают жители дальневосточных регионов: Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Якутии (по 42%) и Камчатского края (41%). Меньше всех интерес к освоению новых специальностей за последние три года проявляли жители Кабардино-Балкарской республики (35%), а также Республики Дагестан, Москвы и Чукотского АО (по 36%).

В разрезе регионов СЗФО наиболее активно решили изменить жизнь и сменили профессию за последние три года жители Мурманской области: сразу 41% из числа местных жителей перешли из одной профессии в другую. Отметим, что это выше средней динамики по стране (в среднем по РФ таких за 3 года было 38%). Также активно осваивали новые профессии жители НАО (41%)

Регион СЗФО

Доля резюме у местных жителей, поменявших профессию за последние 3 года

Мурманская область

41%

Ненецкий АО

41%

Псковская область

40%

Калининградская область

39%

Ленинградская область

39%

Новгородская область

39%

Вологодская область

39%

Республика Карелия

39%

Архангельская область

38%

Республика Коми

38%

Санкт-Петербург

36%

Чаще всего профессию меняли автомойщики (68% из них за последние три года перешли в новую специализацию), курьеры (66%), швеи (64%), режиссеры (63%), технические директора (61%), сервисные инженеры (61%), инженеры ПТО (61%), координаторы отделов продаж (59%), супервайзеры (59%) и специалисты по подбору персонала (59%).

Реже всего из «старой» профессии уходили врачи – всего 5%. Также не слишком склоны к смене профессиональных интересов геологи (только 11% освоили новую специальность), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%).

Рейтинг специализаций, которые люди чаще всего выбирали для перехода, возглавили администраторы – 8% от всех, решивших сменить профессию, сегодня ищут именно такую работу. Также в топ-10 вошли менеджеры по продажам (5%), аналитики (3%), менеджеры по закупкам, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу (по 2%). Реже всего в качестве новой профессии люди выбирали работу продуктовым аналитиком, дворником и промоутером – менее 0,1% случаев.

Интересно, что автомойщики чаще всего меняют свою работу на профессии автослесаря, водителя и мастера-приемщика, курьеры становятся администраторами, менеджерами по продажам и водителями, швеи – дизайнерами, менеджерами по продажам и инженерами-конструкторами.

Интересно, что каждый пятый (18%) из тех, кто сменил профессию, выбрали для себя рабочие и производственные специальности. Преимущественно такой переход совершали инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и слесари, а также менеджеры по продажам и технологи. В целом, интерес к освоению новых производственных и рабочих специальностей активнее проявляют те соискатели, которые уже имеют какую-либо смежную профессию в этой области.

Смена профессии в связи с существенным ростом должности произошла у 14% работающих граждан. Чаще всего на позиции высшего и среднего менеджмента переходили бывшие менеджеры по продажам, руководители отделов продаж и менеджеры по персоналу.

ИТ-специальности оказались менее популярными – их за последние три года освоили 10% соискателей. Среди этих людей чаще всего встречаются бывшие менеджеры по продажам, а также программисты и специалисты техподдержки, которые освоили иную ИТ-специальность.

Источник: Псковская Лента Новостей
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