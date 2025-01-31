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Общество

На собеседованиях при трудоустройстве в Сбер в Пскове начали применять GigaChat 

05.02.2025 13:19|ПсковКомментариев: 0

Многие руководители в Сбере подключают к процессу собеседования с кандидатами на должность нейросеть GigaChat. Об этом в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

«У нас в Сбере хорошие идеи и мысли принято проверять, в первую очередь, на самих себе. Вчера, общаясь со своими коллегами, выяснилось, что некоторые руководители стали подключать искусственный интеллект во время собеседования с кандидатом на должность, с согласия кандидата. Запись транскрибируется и загружается в GigaChat, и он дает рекомендации о том, что упомянул кандидат, где проявил свои сильные стороны. Он обращает внимание на те аспекты речи, которые человек мог не заметить», - поделился Владимир Компаниец.

Он добавил, что благодаря таким технологиям абсолютно любая сфера получает дополнительного помощника в виде генеративного искусственного интеллекта.

«Это революционная технология, которая стала доступна широкому кругу людей», - подчеркнул Владимир Компаниец.

Теги: #в фокусе
Источник: Псковская Лента Новостей
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