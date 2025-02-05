Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Итоги 2024 Псковские медиа
Работа на «Горводоканале»
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
10 лет с правом переписки
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 05.02.2025 13:360 Псковичи в мазутном царстве 06.02.2025 11:390 На сайте МВД появился реестр мигрантов 06.02.2025 11:390 Псковичи рассказали о главных факторах при выборе работы 06.02.2025 11:160 У Красноярского края есть чему поучиться — Дмитрий Быстров 06.02.2025 11:040 Новые льготы для участников СВО и их семей ввели в Псковской области 06.02.2025 11:030 Великолукские реконструкторы приняли участие в съемках фильма о подвиге Матвея Кузьмина
 
 
 
Самое популярное 04.02.2025 10:062 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 04.02.2025 13:090 Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество 05.02.2025 16:033 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 01.02.2025 19:002 Интерактив: Поштучные бананы 30.01.2025 17:491 Синдром беременной 10-классницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичи рассказали о главных факторах при выборе работы

06.02.2025 11:39|ПсковКомментариев: 0

Главным фактором для псковичей при выборе работы является высокий уровень оплаты труда. В топ-3 также входят адекватность руководства и стабильная работа компании. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Главный фактор для псковичей при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (63%), на втором месте — адекватность руководства (34%), на третьем — стабильность компании (29%). Перспективы карьерного роста важны для 28% соискателей, для 26% — комфортная психологическая обстановка. Каждый четвертый (25%) обращает внимание на расположение места работы, 17% — на перспективы личностного роста. Для 15% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 12% — прозрачные процессы в компании. Для 11% важно наличие компенсационного пакета.

Мужчины при выборе работодателя чаще ориентируются на достойную оплату труда, адекватность непосредственного руководителя и наличие интересных задач. Женщинам важнее устойчивость компании, перспективы карьерного роста, комфортная обстановка на работе, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.

Горожане до 34 лет при выборе работы чаще обращают внимание на адекватность руководства и возможности для карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокий уровень оплаты труда, стабильность и комфортная психологическая обстановка на рабочем месте.

Чем выше доход у псковичей, тем важнее для них становится фактор высокой оплаты труда, а также эффективность процессов в компании. Те, кто получает менее 50 тысяч рублей, больше ориентированы на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.

Топ-3 наиболее важных факторов выбора места работы, по мнению рекрутеров, — конкурентоспособная зарплата (88%), удобное расположение места работы (55%) и адекватность начальства (41%).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 174 человека
06.02.2025, 11:390 На сайте МВД появился реестр мигрантов 06.02.2025, 11:390 Псковичи рассказали о главных факторах при выборе работы 06.02.2025, 11:210 Почти 60 сирот в Псковской области получили квартиры под контролем приставов 06.02.2025, 11:170 Студент и пенсионерка из Пскова лишились денег после общения с кибермошенниками
06.02.2025, 11:160 У Красноярского края есть чему поучиться — Дмитрий Быстров 06.02.2025, 11:120 Концерт «Золотая классика на органе» состоится в Пскове 9 февраля 06.02.2025, 11:070 «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму 06.02.2025, 11:040 Новые льготы для участников СВО и их семей ввели в Псковской области
06.02.2025, 11:030 Великолукские реконструкторы приняли участие в съемках фильма о подвиге Матвея Кузьмина 06.02.2025, 10:550 Производство молока в Псковской области в 2024 году выросло на 6,2% 06.02.2025, 10:501 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  06.02.2025, 10:360 Актер Егор Бероев приехал в Псковскую область навестить отца
06.02.2025, 10:300 4,5 тысячи человек перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском в январе 06.02.2025, 10:280 «Банкротство и точка»: Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства 06.02.2025, 10:240 Псковичей стали на 77% чаще приглашать на работу в другие страны — аналитики 06.02.2025, 10:130 Январь 2025 года стал самым теплым в истории метеонаблюдений
06.02.2025, 10:080 Сергей Вострецов: Получив образование за счет народа, отработай! 06.02.2025, 10:030 Квест о бальных развлечениях пройдёт для псковской молодежи в Доме Беклешова 06.02.2025, 10:010 Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено 06.02.2025, 09:580 Гдовская районная больница станет филиалом псковской межрайонной
06.02.2025, 09:560 Автомобиль вылетел в кювет на подъезде к псковской деревне Щиглицы 06.02.2025, 09:550 Назначен новый глава Роскосмоса 06.02.2025, 09:530 Жилой дом горел в дедовичской деревне Подсобляево 06.02.2025, 09:420 В России увеличилось число случаев загрязнения воды
06.02.2025, 09:290 Техника ООО «СитиИнвестГрупп» чистит Псков от снега 06.02.2025, 09:150 Благотворительный турнир в честь шахматистки Елены Горащенковой прошел в Пскове 06.02.2025, 09:000 Нарколабораторию под видом фермы разоблачили сотрудники ФСБ в Великолукском районе 06.02.2025, 08:530 Тело мужчины найдено на озере Жижица в Куньинском районе
06.02.2025, 08:400 В России появились ГОСТы для умного дома 06.02.2025, 08:200 Иностранные бренды принесли в российский бюджет 55 млрд рублей за январь 2025 года 06.02.2025, 08:000 Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5% 06.02.2025, 07:300 День отказа от мобильного телефона отмечают 6 февраля
06.02.2025, 07:000 Международный день бармена празднуют 6 февраля 05.02.2025, 22:000 Вопросы ЖКХ с особым вниманием обсуждались в Пушкинских Горах 05.02.2025, 21:400 Псковская область признана передовой в развитии услуг связи через региональный конкурс ТОС 05.02.2025, 21:220 Как изменится жизнь мигрантов с 5 февраля 2025 года
05.02.2025, 21:080 СМИ: Экс-мэра Самары и его жену могла застрелить родная внучка 05.02.2025, 21:000 Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге. ВИДЕО 05.02.2025, 20:400 101 год со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова празднуется 5 февраля 05.02.2025, 20:170 Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и 14 после аварии на канализации в Писковичах
05.02.2025, 20:080 Проводится проверка по факту пожара со сгоревшей 52-летней женщиной в Дновском районе 05.02.2025, 20:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 февраля 05.02.2025, 19:400 Псковичек отметили в конкурсе в Музее Победы в Москве 05.02.2025, 19:200 Фальшивая пятитысячная купюра была найдена в выручке городского магазина в Пскове
05.02.2025, 19:200 При поддержке нацпроекта благоустроена общественная территория у Изборской крепости 05.02.2025, 19:160 Молодые спортсмены попробовали свои силы в воркауте в Пскове 05.02.2025, 18:400 Бесплатный автобус для псковичей организуют к всероссийской лыжной гонке 05.02.2025, 18:300 Почему люди изменяют и как с этим справляться, рассказал психолог
05.02.2025, 18:220 Для пострадавших в результате аварии на канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды 05.02.2025, 17:580 «Звездные войны» в псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.02.2025, 17:500 На улице Молодежной в Пскове ограничат движение транспорта 05.02.2025, 17:490 В Пскове провели исторический квест, посвящённый Сталинградской битве
05.02.2025, 17:490 Движение ограничат на улице Некрасова в Пскове до 22 февраля 05.02.2025, 17:410 На экскурсию по выставке икон приглашают псковичей 05.02.2025, 17:280 Конкурс детских экологических рисунков стартовал в изборском музее 05.02.2025, 17:170 В Госдуме поддержали предложение запретить продажу алкоголя до 21 года
05.02.2025, 17:090 Жителя псковской деревни Тямша задержали по подозрению в убийстве 05.02.2025, 17:030 «Особое мнение»: Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов о президентстве Трампа. ВИДЕО 05.02.2025, 17:030 Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области 05.02.2025, 17:000 Число жалоб на страховщиков по ОСАГО уменьшилось на 30%
05.02.2025, 16:521 Распространявшему в Пскове наркотики петербуржцу грозит до 20 лет тюрьмы 05.02.2025, 16:460 Пожилая россиянка отдала мошенникам 1,5 млн рублей в коробке 05.02.2025, 16:410 МВД предлагает запретить некоторые анаболики и психотропы для роста мышц 05.02.2025, 16:400 Более 200 человек привлечены к строительству экотехнопарка в Палкинском районе
05.02.2025, 16:390 Александр Козловский: Муниципальные депутаты ближе всех к людям 05.02.2025, 16:280 Президент РФ утвердил состав президиума Госсовета 05.02.2025, 16:220 Сотрудник псковского музея представил исследование о кожаных изделиях на конференции в Новгороде 05.02.2025, 16:200 «Дневной дозор»: Что сулит Псковской области аномальная зима?
05.02.2025, 16:110 СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы 05.02.2025, 16:040 До -10 градусов прогнозируют в Псковской области 6 февраля 05.02.2025, 16:033 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 05.02.2025, 15:570 Свыше 166 тысяч псковичей планируют обучить основам оказания первой помощи
05.02.2025, 15:450 Брянское княжество обсудят на очередных Александро-Невских беседах в Пскове 05.02.2025, 15:390 Симфонический концерт по фильмам «Звездные войны» и «Интерстеллар» дают в Пскове. ВИДЕО 05.02.2025, 15:370 Валерий Гарбузов: Вряд ли Трамп будет великим президентом 05.02.2025, 15:350 В помощь хранителям истории: «Ростелеком» переплел оптикой древний Изборск
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru