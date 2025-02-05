Общество

Январь 2025 года стал самым теплым в истории метеонаблюдений

Средняя температура воздуха у поверхности Земли в январе составила 13,23 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем в истории метеонаблюдений. Такие данные приводит Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

«Январь 2025 года стал самым теплым январем для планеты, средняя температура у поверхности Земли составила 13,23 градуса Цельсия, на 0,79 градуса больше, чем в среднем в период с 1991 по 2020 год», - говорится в отчете службы.

Температура воздуха была на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня. Таким образом, средняя температура 1,5 года превышает доиндустриальные показатели более чем на 1,5 градуса. Порог в 1,5 градуса установлен как целевой Парижским соглашением о защите климата. Ученые считают, что если климат планеты потеплеет свыше этого порога, то это может привести к негативным последствиям для окружающей среды, пишет ТАСС.

Согласно опубликованной европейской службой тепловой карте, наиболее теплым январь выдался для Восточной Европы, в частности, европейской части России, Западной Сибири, Аляски и северо-восточных регионов Канады. Напротив, более холодным этот месяц был для США, Великобритании и северо-западной Франции, а также Камчатки.