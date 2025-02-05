Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Итоги 2024 Псковские медиа
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Работа на «Горводоканале»
Господин Рейтингомер
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 05.02.2025 13:360 Псковичи в мазутном царстве 06.02.2025 14:380 В Великих Луках появится вторая модельная библиотека 06.02.2025 14:140 В Пскове можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через СберБанк Онлайн 06.02.2025 14:060 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы 06.02.2025 13:570 Борис Елкин: В этом году шансы на успех у проектов ТОС ещё выше 06.02.2025 13:480 Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO
 
 
 
Самое популярное 04.02.2025 10:062 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 04.02.2025 13:092 Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество 05.02.2025 16:033 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 01.02.2025 19:002 Интерактив: Поштучные бананы 30.01.2025 17:491 Синдром беременной 10-классницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Борис Елкин: В этом году шансы на успех у проектов ТОС ещё выше

06.02.2025 13:57|ПсковКомментариев: 0

Приём заявок на областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений продолжается. Как напомнил глава города Пскова Борис Елкин у себя в Telegram-канале, документы принимаются до 14 февраля по адресу: Псков, улица Некрасова, 26.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Глава Пскова уточнил, что на фото - некоторые из проектов ТОС города, которые реализованы в прошлом году. Покрытие детских площадок будет доделано, когда наступит тепло.

«В этом году ваши шансы на успех ещё выше, ведь бюджет конкурса увеличился до 250 млн рублей. Весной мы также проведем городской конкурс, грантовый фонд которого тоже подрос до 15 млн рублей. Это отличная возможность преобразить ваш двор. Всё зависит от вашей инициативы!» - добавил Борис Елкин.  

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 183 человека
06.02.2025, 14:530 Ксения Волкова избрана председателем молодежной избирательной комиссии Псковской области 06.02.2025, 14:500 «Холодное мерцание космоса» наблюдали студенты псковского колледжа 06.02.2025, 14:470 Кабмин утвердил правила списания задолженности для регионов 06.02.2025, 14:450 Бесплатный показ фильма «Чувственный контакт» организуют в Пскове
06.02.2025, 14:380 В Великих Луках появится вторая модельная библиотека 06.02.2025, 14:350 Дмитрий Белюков стал членом жюри Олимпийской сессии 06.02.2025, 14:310 Псковичка нашла на остановке банковскую карту и попала под суд 06.02.2025, 14:140 В Пскове можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через СберБанк Онлайн
06.02.2025, 14:060 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы 06.02.2025, 13:570 Борис Елкин: В этом году шансы на успех у проектов ТОС ещё выше 06.02.2025, 13:480 Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO 06.02.2025, 13:350 В Псковском перинатальном центре проводят проверку по подозрению в финансовых нарушениях
06.02.2025, 13:310 В Невеле водитель Lada сбил девятилетнюю девочку 06.02.2025, 13:290 На нужды медиков для работы на селе в Псковской области закупили 20 автомобилей 06.02.2025, 13:150 Великолукский роддом присоединился к Псковскому перинатальному центру 06.02.2025, 13:120 Дадут ли новый кредит банкроту, ответила арбитражный управляющий
06.02.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму 06.02.2025, 12:510 Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян 06.02.2025, 12:370 Московский музыкант даст концерт в псковском ресторане 7 февраля 06.02.2025, 12:360 Сотрудники псковского СИЗО-1 организовали донорскую акцию по сдаче крови
06.02.2025, 12:290 Изображения выявили на фрагментах грузил, найденных археологами в Пскове 06.02.2025, 12:200 Порядка 1 млрд рублей привлек псковский бизнес при поддержке региональной гарантийной организации за год 06.02.2025, 12:070 МегаФон импортозаместил обработку данных 06.02.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства
06.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 февраля 06.02.2025, 11:530 Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 39% за год 06.02.2025, 11:390 На сайте МВД появился реестр мигрантов 06.02.2025, 11:390 Псковичи рассказали о главных факторах при выборе работы
06.02.2025, 11:210 Почти 60 сирот в Псковской области получили квартиры под контролем приставов 06.02.2025, 11:170 Студент и пенсионерка из Пскова лишились денег после общения с кибермошенниками 06.02.2025, 11:160 У Красноярского края есть чему поучиться — Дмитрий Быстров 06.02.2025, 11:120 Концерт «Золотая классика на органе» состоится в Пскове 9 февраля
06.02.2025, 11:070 «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму 06.02.2025, 11:040 Новые льготы для участников СВО и их семей ввели в Псковской области 06.02.2025, 11:030 Великолукские реконструкторы приняли участие в съемках фильма о подвиге Матвея Кузьмина 06.02.2025, 10:550 Производство молока в Псковской области в 2024 году выросло на 6,2%
06.02.2025, 10:501 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  06.02.2025, 10:360 Актер Егор Бероев приехал в Псковскую область навестить отца 06.02.2025, 10:300 4,5 тысячи человек перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском в январе 06.02.2025, 10:280 «Банкротство и точка»: Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства
06.02.2025, 10:240 Псковичей стали на 77% чаще приглашать на работу в другие страны — аналитики 06.02.2025, 10:130 Январь 2025 года стал самым теплым в истории метеонаблюдений 06.02.2025, 10:080 Сергей Вострецов: Получив образование за счет народа, отработай! 06.02.2025, 10:030 Квест о бальных развлечениях пройдёт для псковской молодежи в Доме Беклешова
06.02.2025, 10:010 Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено 06.02.2025, 09:580 Гдовская районная больница станет филиалом псковской межрайонной 06.02.2025, 09:560 Автомобиль вылетел в кювет на подъезде к псковской деревне Щиглицы 06.02.2025, 09:550 Назначен новый глава Роскосмоса
06.02.2025, 09:530 Жилой дом горел в дедовичской деревне Подсобляево 06.02.2025, 09:420 В России увеличилось число случаев загрязнения воды 06.02.2025, 09:290 Техника ООО «СитиИнвестГрупп» чистит Псков от снега 06.02.2025, 09:150 Благотворительный турнир в честь шахматистки Елены Горащенковой прошел в Пскове
06.02.2025, 09:000 Нарколабораторию под видом фермы разоблачили сотрудники ФСБ в Великолукском районе 06.02.2025, 08:530 Тело мужчины найдено на озере Жижица в Куньинском районе 06.02.2025, 08:400 В России появились ГОСТы для умного дома 06.02.2025, 08:200 Иностранные бренды принесли в российский бюджет 55 млрд рублей за январь 2025 года
06.02.2025, 08:000 Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5% 06.02.2025, 07:300 День отказа от мобильного телефона отмечают 6 февраля 06.02.2025, 07:000 Международный день бармена празднуют 6 февраля 05.02.2025, 22:000 Вопросы ЖКХ с особым вниманием обсуждались в Пушкинских Горах
05.02.2025, 21:400 Псковская область признана передовой в развитии услуг связи через региональный конкурс ТОС 05.02.2025, 21:220 Как изменится жизнь мигрантов с 5 февраля 2025 года 05.02.2025, 21:080 СМИ: Экс-мэра Самары и его жену могла застрелить родная внучка 05.02.2025, 21:000 Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге. ВИДЕО
05.02.2025, 20:400 101 год со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова празднуется 5 февраля 05.02.2025, 20:170 Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и 14 после аварии на канализации в Писковичах 05.02.2025, 20:080 Проводится проверка по факту пожара со сгоревшей 52-летней женщиной в Дновском районе 05.02.2025, 20:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 февраля
05.02.2025, 19:400 Псковичек отметили в конкурсе в Музее Победы в Москве 05.02.2025, 19:200 Фальшивая пятитысячная купюра была найдена в выручке городского магазина в Пскове 05.02.2025, 19:200 При поддержке нацпроекта благоустроена общественная территория у Изборской крепости 05.02.2025, 19:160 Молодые спортсмены попробовали свои силы в воркауте в Пскове
05.02.2025, 18:400 Бесплатный автобус для псковичей организуют к всероссийской лыжной гонке 05.02.2025, 18:300 Почему люди изменяют и как с этим справляться, рассказал психолог 05.02.2025, 18:220 Для пострадавших в результате аварии на канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды 05.02.2025, 17:580 «Звездные войны» в псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru