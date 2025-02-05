Общество

Борис Елкин: В этом году шансы на успех у проектов ТОС ещё выше

Приём заявок на областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений продолжается. Как напомнил глава города Пскова Борис Елкин у себя в Telegram-канале, документы принимаются до 14 февраля по адресу: Псков, улица Некрасова, 26.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Глава Пскова уточнил, что на фото - некоторые из проектов ТОС города, которые реализованы в прошлом году. Покрытие детских площадок будет доделано, когда наступит тепло.

«В этом году ваши шансы на успех ещё выше, ведь бюджет конкурса увеличился до 250 млн рублей. Весной мы также проведем городской конкурс, грантовый фонд которого тоже подрос до 15 млн рублей. Это отличная возможность преобразить ваш двор. Всё зависит от вашей инициативы!» - добавил Борис Елкин.