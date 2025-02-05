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Татьяна Фомченкова: Реконструкция исторического здания обойдется дороже, чем строительство новой школы

Временные и финансовые затраты необходимо внимательно рассчитывать при реконструкции школ в исторических зданиях. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по округу №5, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя заявление главы регионального комитета по образованию о сложности ремонта школ в исторических зданиях.

В 2024 году в Псковской области проходил капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений. Сроки сдачи объектов затянулись. Среди причин, в том числе, называют трудности, которые возникают при ремонте школ, располагающихся в исторических зданиях. О таких проблемах, в частности, в эфире ПЛН FM (102.6 FM) рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. По его мнению, при реконструкции школ в объектах культурного наследия необходим особый подход.

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«Я не переживала ремонт школы изнутри как директор, поэтому говорить мне трудно. Одно дело - в рамках депутатской деятельности прийти и посмотреть за ходом ремонта, другое дело - все это выносить на директорских плечах. Конечно, начальнику комитета образования виднее. Я уверена, что реконструкция исторического здания намного сложнее, чем строительство новой школы», – рассказала Татьяна Фомченкова.

При этом, по мнению депутата, школы в исторических зданиях необходимо реконструировать, но при этом учитывать сложность и повышенную бюджетную нагрузку подобных проектов.

«Нужно понимать, что реконструкция исторического здания обойдется дороже, чем строительство новой школы. Несмотря на это, мое мнение — школы нужно реконструировать и ремонтировать. Они построены с учетом логистики, население к ним привыкло. Другой вопрос, что это другие временные и финансовые ресурсы. В Великих Луках состояние многих школ плачевное, в этом вопросе нет никаких разногласий. Поэтому сейчас существует порядок очередности капитального ремонта в школах», – добавила Татьяна Фомченкова.