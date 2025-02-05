Общество

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X

Основания для разблокировки социальной сети Х отсутствуют, сообщили в Роскомнадзоре.

«Оснований для разблокировки нет», — рассказали в регуляторе.

Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона «О приземлении», пишет РИА Новости.

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — Twitter. В июле 2023 года после ребрендинга логотип и название соцсети сменили на Х.

Препятствий для разблокировки социальной сети не останется, как только она выполнит все требования законодательства, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Разблокировать соцсеть предлагал в конце января философ, политолог и социолог Александр Дугин. По его мнению, Россия могла бы сделать это с учетом произошедших в Х изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки.

Как подчеркивал депутат Госдумы Антон Горелкин, соцсеть имеет шансы вернуться на российский рынок, но после диалога с регулятором.