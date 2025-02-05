Общество

Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Британский актер Пол Хью Мориарти, снявшийся в фильмах «Карты, деньги, два ствола» и «Челюсти 3», скончался в возрасте 86 лет, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на его семью и заявление благотворительной организации по борьбе с раком Orchid Cancer, которой покойный давал пожертвования.

«Актер из (фильма - ред.) "Долгая страстная пятница" Пол Мориарти умер в возрасте 86 лет, как подтвердила его семья», - пишет издание.

Мориарти также снимался в фильмах «Квадрофения» (1979) и «Игры патриотов» (1992), а также в сериале «Дюна» (2000) и его продолжении «Дети Дюны» (2003), пишет РИА Новости.