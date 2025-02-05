Общество

День российского бизнес-образования празднуют 7 февраля

День российского бизнес-образования впервые был отмечен 7 февраля 2017 года, и с тех пор его празднование проводится ежегодно. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая сыграла ключевую роль в становлении современного бизнес-образования в России.

В настоящее время к празднованию присоединились Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО), крупные федеральные бизнес-школы, региональные учебные центры и органы муниципального управления.

Дата для проведения праздника выбрана не случайно. Февраль — это традиционное время планирования и запуска новых проектов. Предыдущий финансовый год уже завершён, и компании подводят итоги своей работы, строя планы на будущее.

В этот период необходимы новые навыки и знания для оптимизации работы по проблемным направлениям. Почему новые? Потому что в мире бизнеса происходят стремительные изменения, и навыки прошлых периодов перестают быть актуальными, пишет calend.ru.

Требуется актуализация знаний, чтобы быть в курсе современных экономических и социальных тенденций, анализировать рынки и делать прогнозы по перспективным направлениям и сегментам. Это необходимо для роста прибыльности бизнеса за счёт новых каналов привлечения клиентов и методов работы с персоналом.

В этом руководителям и сотрудникам компаний помогает бизнес-образование.

В России сфера бизнес-образования начала своё развитие в начале 2000-х годов. После интенсивных экономических экспериментов 1990-х годов наступил период стабилизации, что привело к росту спроса на профессиональные кадры, особенно в области управления. Руководители осознали необходимость постоянного обучения как для своих сотрудников, так и для себя лично, чтобы развивать управленческие навыки, руководящие компетенции и другие аспекты бизнеса.

В ответ на эту потребность система дополнительного профессионального образования претерпела изменения, и на рынке появились новые форматы, такие как Mini MBA и «Директорские курсы», представленные Русской Школой Управления. Эти форматы стали основой современного управленческого бизнес-образования в России.

В настоящее время бизнес-образование представляет собой не просто набор теоретических знаний, а практическое повышение компетенций руководителей и развитие навыков эффективной работы в конкурентной среде. Целью бизнес-образования является не только повышение личной и корпоративной эффективности, но и способность к самообразованию, поиску, освоению и применению знаний на протяжении всей жизни.

Основными тенденциями последних лет являются цифровизация, развитие soft skills (гибких навыков) и работа с большими объёмами данных. В обучении широко используются современные технологии, такие как дистанционные платформы, онлайн-форматы, VR-технологии и искусственный интеллект.

День бизнес-образования в России напоминает о том, что учиться никогда не поздно, и инвестиции в развитие людей, принимающих решения в бизнесе, являются наиболее выгодным вложением в развитие компании.