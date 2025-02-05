Общество

Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию выпуска новой программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.



Сегодня в выпуске:

• Здоровье по сезону! Последствия аномально теплой зимы

• «Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю?

• «Интересные о важном»: гость рубрики - директор и основатель студии «Lash house Pskov» Надежда Атучина.

Трансляция завершена.