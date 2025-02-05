Общество

Просрочка выплат задолженностей у поколения зумеров возросла вдвое

Просрочка поколения зумеров в портфеле проблемных долгов выросла более чем вдвое — с 3 до 7%, сообщил ВТБ. Это ожидаемый эффект политики банков. В прошлом году из-за ограничений ЦБ по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой они нацелились на самых юных граждан — 18–19 лет, которые только входят во взрослую жизнь.

Самым любимым местом охоты на молодых заемщиков стали торговые центры. Это своего рода современный скоринг (система оценки заемщика): если подросток проводит время в ТЦ, то и деньги в семье имеются.

Молодые люди с удовольствием разбирают кредитки, тратят с них деньги в кафе, покупают вещи. А когда приходит момент внесения платежей, впадают в ступор, но родителям не признаются, боясь конфликта в семье. В итоге — просрочка, которая обрастает штрафами, пишут «Известия».

Информация о последствиях раздачи кредиток молодежи пришла от банка ВТБ, который решил проанализировать, как платят по долгам представители разных поколений. И вот что он наблюдает в разделе «зумеры»: их доля в портфеле общей просрочки банка растет — за прошлый год она увеличилась с 3 до 7%.

«Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами — они всё чаще берут два и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам — до 20 дней», — пояснили в банке.