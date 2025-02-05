Общество

Меньше всего День влюбленных любят псковичи, состоящие в браке — опрос

День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

51% псковичей относятся к неофициальному празднику — Дню влюбленных — нейтрально. 12% нравится День святого Валентина. 7% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 10% заявили, что просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 23% против 17% среди мужчин. Если среди псковичей до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 34%, то среди тех, кому больше 45 лет, — только 12%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке псковичей даже меньше, чем среди одиноких (13 и 22% соответственно): «Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности».