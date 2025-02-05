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Общество

Учащиеся на бюджете студенты медвузов смогут выбирать регион для отработки

07.02.2025 10:54|ПсковКомментариев: 0

Минздрав России подготовил проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который, в том числе, предполагает обязательное трудоустройство выпускников медицинских специальностей средних профессиональных учреждений и вузов, обучавшихся на бюджете.

«Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Таким образом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения (в этом случае он должен устроиться в организацию в соответствии с договором)», - говорится в сообщении. 

При этом выпускник сможет сам выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства, пишет ТАСС

Теги: #медики
Источник: Псковская Лента Новостей
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