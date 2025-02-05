Общество

Игорь Дитрих: Запрет продажи алкоголя до 21 года не поможет, нужны воспитательные меры

Снижение алкоголизации молодежи нужно решать не запретами, а воспитанием. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, комментируя предложение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ограничить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Ни одни запретительные меры, в том числе по алкоголю, к результатам не привели нигде. Здесь, прежде всего, нужны меры воспитательные. Запрет алкоголя также не поможет улучшить ситуацию с приверженностью к спорту. Наоборот, если улучшится спорт, тогда и уменьшится тяга к алкоголю. Еще раз, запретительные меры ни к чему не приведут, потому что любой запрет побуждает к противодействию. Того, кто на самом деле хочет выпить, никакими запретами не остановишь», - сказал Игорь Дитрих.

Он заметил, что подобные меры, принимаемые ранее в различных формах, приводили либо к росту алкоголизации, либо к поиску альтернативных психоактивных веществ. Достичь результатов можно, улучшая другие сферы жизни молодежи.

«Будут искать "из-под полы", гнать сами, подговаривать старших товарищей, чтобы они купили, и так далее. Мы же все это видели. И нюхание клея вместо алкоголя, и употребление всяких других веществ. Надо очень аккуратно и взвешенно подходить. Если будет приверженность к спорту, к здоровому образу жизни, приверженность к трудоустройству, к семье, к материнству и детству, тогда и меньше времени будет, и мыслей употреблять алкоголь», - подытожил депутат.