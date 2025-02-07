Общество

Во Франции нашли саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет

Девять саркофагов возрастом 1,3 тысячи лет были обнаружены при раскопках в городе Бордо на юго-западе Франции, сообщила в пятницу газета Figaro.

«Они были погребены 1300 лет назад. Девять саркофагов эпохи Меровингов (первая династия франкских королей – ред.), датируемых с V по VIII век, были обнаружены во время предварительных раскопок», - говорится в статье.

Это произошло после того, как археологическая служба Бордо начала предварительные работы на площади Ренодель в рамках планов по озеленению квартала, пишет Figaro. Находки этим не ограничились, археологи также обнаружили следы погребальных практик до XVII века, сообщает газета.

Среди них – три захоронения в гробах XI-XIII веков и четыре захоронения в земле и гробах XV-XVII веков, в общей сложности было обнаружено 20-30 могил, сказано в материале.

По словам руководителя раскопок Камий Ванов, в средние века кладбища располагались рядом с церквями, поэтому обнаруженные находки не стали чем-то из ряда вон выходящим, учитывая расположенную неподалеку церковь Сент-Круа.

«Однако мы не знали, как далеко простирается кладбище. Мы начинаем видеть это более четко. Оно доходит почти до фасада церкви», - приводит газета Figaro её слова.

Отмечается, что с конца февраля раскопки начнут проводиться более активно, они продлятся несколько недель, археологи надеются обнаружить ещё больше находок, пишет РИА Новости. Помимо этого, весной власти Бордо начнут организовывать экскурсии на место раскопок, сообщает издание.