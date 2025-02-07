Общество

Год защитника Отечества торжественно открыли в Псковском районе

В рамках торжественного открытия Года защитника Отечества в Псковском районе прошло чествование малолетних узников фашистских концлагерей, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

«В торжественной обстановке мы чествовали бывших малолетних узников фашистских концлагерей, проживающих на территории Тямшанской волости. Всякий раз – это ответственное и трогательное событие: пообщаться и поздравить тех, кто пережил то страшное время, внес свой вклад во всенародную Победу и послевоенное восстановление страны. По поручению Президента России и Губернатора региона вручила заслуженные юбилейные медали в честь 80-летия Победы», - отметила глава района.

Она добавила, что встреча собрала защитников Отечества разных поколений. Почетные граждане Псковского района Юрий Соседов и Владимир Воробьев поделились со зрителями историями своих судеб настоящих защитников нашей страны – боевых офицеров.

Также на мероприятии состоялось торжественное принятие школьников Тямшанской гимназии в ряды Юнармии.

«Уверена, этот год станет знаковым для передачи подрастающему поколению памяти и о Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия мы будем проводить во всех волостях нашего района. Отдельно благодарю нашего социального партнера - завод "Титан-Полимер" и лично руководителя Павла Матыцына за помощь в ремонте сцены в актовом зале Тямшанского ДК, где состоялся праздник. Каждое событие, которое пройдет в этом зале, станет напоминанием о том, как важно объединять усилия для развития нашего района», - подытожила Наталья Федорова