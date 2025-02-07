Общество

В Госдуме предложили вернуть двойки за поведение в школах

Возвращение двоек за поведение учащихся поможет в борьбе с травлей в школах, считает председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, это одна из мер, которая может способствовать борьбе с травлей в школах.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.

«Точно, что мы должны сделать – это вернуть двойку за поведение в дневник, как одну из мер. Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно - школьной травли», - сказал Метелев журналистам.

Как отмечается в сообщении, Государственная Дума прорабатывает законопроект о борьбе с травлей в школах. Законодательная инициатива вошла в национальный проект «Молодежь и дети», планируется к рассмотрению и принятию до конца 2025 года, пишет РИА Новости.

«Мы предлагаем системное решение проблемы. Во-первых, мы определяем, что такое травля - систематическое, более двух раз, причинение физического или психического страдания. К организаторам травли можно будет применять механизмы индивидуальной профилактической работы, разворачивать всю систему профилактики преступлений среди несовершеннолетних для решения этой проблемы», - отметил депутат.

Метелев добавил, что необходимо внедрять механизмы противодействия и профилактики травли. «Готовить учителей, внедрять специализированные мероприятия в образовательный процесс, работать с учениками. В случае факта травли, его нужно зафиксировать и передать в комиссию по делам несовершеннолетних. Пока с ситуацией будет разбираться КДН, в школе нужно оказать помощь жертве, вовлечь службы примирения и медиации, которые мы также предлагаем создать в каждой школе. Деятельность таких служб должна будет вестись не от случая к случаю, а на системной основе. Кстати, органы местного самоуправления тоже будут вправе создавать такие службы примирения в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», – заключил Метелев.