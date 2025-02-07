В Госдуме сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии

Российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции, пишет РИА Новости.
«Те, кто получают пенсию уже сейчас, получают пенсию проиндексированную, в том числе и получают доиндексацию за январь. Все это делается в проактивном режиме, никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда», - сказал Нилов.
Ранее сообщалось, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам.