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Общество

Псковские астрономы провели первые общественные наблюдения в 2025 году

10.02.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Первая в этом году серия астрономических наблюдений под открытым небом состоялась 8 февраля на окраине города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в сообществе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Несмотря на прохладную и ветреную погоду, мероприятие привлекло более 200 участников, которые около четырёх часов наслаждались видами ночного неба.

«Хотя яркая Луна и не совсем прозрачная атмосфера ограничили возможности для наблюдения объектов глубокого космоса, участники смогли увидеть серп Венеры, полосы на Юпитере и его спутники, а также Марс, благодаря телескопу Сергея Попова. На Марсе даже удалось разглядеть некоторые детали поверхности. Разумеется, особое внимание было уделено Луне, которая всегда вызывает восхищение у наблюдателей», - рассказали астрономы.

Кроме того, Владимир Колпаков, Пётр Митрофанов и Сергей Попов активно отвечали на вопросы собравшихся, помогая им глубже понять устройство нашей Вселенной.

Организаторы выражают благодарность всем участникам, которые нашли в себе силы прийти в такую погоду и прикоснуться к тайнам космоса. Планируется продолжение подобных мероприятий.

Мероприятие проходило с использованием оборудования, в том числе, приобретённого в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который был реализован с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Теги: #астрономия #АстроПсков
Источник: Псковская Лента Новостей
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