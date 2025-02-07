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Общество

Комитет ГД создаст рабочую группу по противодействию финансовому мошенничеству

10.02.2025 10:59|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение создать рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Анатолий Аксаков.

«Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача - закрывать лазейки для махинаторов», - отмечает Аксаков.

Он напомнил, что на этой неделе Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о периоде охлаждения, то есть отсрочке при выдаче потребительских кредитов. «Документ предусматривает также ряд ограничений по операциям с токенизированными (цифровыми) картами и обеспечение быстрого обмена информацией между банками и бюро кредитных историй. Эти меры должны стать барьером на пути мошенников, которые добиваются, чтобы человек совершил необдуманные действия - взял кредит и перечислил деньги, не успев опомниться», - отметил он.

Депутаты постоянно работают вместе с регуляторами рынка над новыми инициативами, направленными против финансовых мошенников, констатировал Аксаков. «С 1 марта у всех граждан появится возможность устанавливать самозапрет на получение новых кредитов. На очереди - создание института доверенных лиц, чтобы люди могли делегировать близкому человеку подтверждение своих финансовых операций», - указал он. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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