Общество

Комитет ГД создаст рабочую группу по противодействию финансовому мошенничеству

Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение создать рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Анатолий Аксаков.

«Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача - закрывать лазейки для махинаторов», - отмечает Аксаков.

Он напомнил, что на этой неделе Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о периоде охлаждения, то есть отсрочке при выдаче потребительских кредитов. «Документ предусматривает также ряд ограничений по операциям с токенизированными (цифровыми) картами и обеспечение быстрого обмена информацией между банками и бюро кредитных историй. Эти меры должны стать барьером на пути мошенников, которые добиваются, чтобы человек совершил необдуманные действия - взял кредит и перечислил деньги, не успев опомниться», - отметил он.

Депутаты постоянно работают вместе с регуляторами рынка над новыми инициативами, направленными против финансовых мошенников, констатировал Аксаков. «С 1 марта у всех граждан появится возможность устанавливать самозапрет на получение новых кредитов. На очереди - создание института доверенных лиц, чтобы люди могли делегировать близкому человеку подтверждение своих финансовых операций», - указал он.