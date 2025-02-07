Общество

Борис Елкин навестил псковских ветеранов и вручил им юбилейные медали

Глава города Пскова Борис Елкин по поручению президента России навестил псковских ветеранов и лично вручил им юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Жительница блокадного Ленинграда Лариса Кравцова, узница концлагеря под Кёнигсбергом Раиса Кузина, участница псковского партизанского движения Вера Щелканова и рабочий мастерской танковой дивизии в Великих Луках Владимир Алексеев — война застала их совсем юными и принесла неизмеримые испытания.

«Слушая их истории из военного детства и юности, осознаешь глубину страданий, которые им пришлось пережить, и восхищаешься их силой духа и стойкостью. Несмотря на всё пережитое, почтенный возраст и проблемы со здоровьем, они сохранили жизнелюбие и оптимизм, вырастили достойных детей и внуков, воспитывают правнуков. Дай Бог вам здоровья, наши дорогие ветераны. Псковичи и я лично будем счастливы и горды отметить вместе с вами 80-й День Победы!» - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.