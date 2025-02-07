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В Себежском районе скончалась бывший директор идрицкой школы Наталья Дударь

Скончалась учитель из Себежского района Наталья Дударь, сообщили Псковской Ленте Новостей в местной администрации.

Фото: администрация Себежского района

Вся жизнь Натальи Дударь связана с системой образования Себежского района. После окончания Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова в 1980 году она приехала на работу в идрицкую школу учителем математики.

«Идрицкая школа стала для неё родным домом, в который она внесла все самое лучшее и передовое. Наталья Георгиевна - Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия.», - отметили в администрации.

С 2003 года на протяжении 20 лет она возглавляла коллектив идрицкой школы. В этот период школа была не только лучшей в районе, но и одной из лучших в области, подчеркнули в администрации. Группы линейных, Знаменная группа – стали визитной карточкой идрицкой школы.

Огромное количество конкурсов, мероприятий, введение в эксплуатацию здания новой школы – во всем было личное участие Натальи Дударь. Идрицкая школа вошла в «Топ-200 лучших школ России», неоднократно являлась инновационной площадкой, входила в рейтинг «лучших школ региона».

На протяжении долгих лет Наталья Дударь являлась депутатом Себежского районного Собрания депутатов. «Ей доверяли, её ценили. К её мнению и позиции всегда прислушивались», - сказали в администрации.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Наталья Дударь награждена многочисленными районными, областными грамотами, знаками «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель школы РФ», «Заслуженный педагогический работник Псковской области», получила многие иные награды и звания.

«Администрация Себежского района, коллектив идрицкой средней школы, друзья, выпускники скорбят в связи с невосполнимой утратой, неожиданным уходом из жизни и выражают искренние слова соболезнования родным и близким Наталья Дударь. Память об этом светлом, добром человеке, прекрасном руководителе навсегда сохранится в сердцах коллег, выпускников, друзей», - заключили в администрации.