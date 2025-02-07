Общество

Юные псковичи смогут отправиться на историко-патриотические смены Музея Победы

Московский «Музей Победы» объявил о запуске конкурсного отбора на историко-патриотические смены «Школьный Музей Победы» в международном детском центре «Артек» и всероссийском детском центре «Океан». Участниками могут стать юные активисты школьных музеев и боевых комнат из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: «Музей Победы»

Как сообщила директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, победителями отбора на смену в «Артеке» станут 25 ребят в возрасте от 12 до 16 лет, а в «Океане» смогут принять участие 77 школьников 6–9-х классов. Для них подготовлена обширная образовательная программа, включающая занятия по истории, культуре и музейному делу под руководством опытных специалистов.

Для участия в конкурсе школьникам необходимо предоставить портфолио с достижениями в изучении истории Великой Отечественной войны на различных уровнях за период 2023–2025 годов, а также выполнить творческое задание. Конкурсанты должны создать видеорассказ на тему «Слово о героях: о чем рассказал экспонат школьного музея». Экспонатом может быть редкий артефакт, связанный с событиями и судьбами участников Великой Отечественной войны, либо современных событий, таких как специальная военная операция.

Приём заявок на конкурс осуществляется через электронную почту smenapobedy@cmvov.ru и завершается 23 февраля 2025 года (включительно). Подробнее о конкурсе можно узнать в положениях на сайте программы «Школьный Музей Победы» или по другой ссылке.

Программа историко-патриотических смен «Школьный Музей Победы» направлена на сохранение исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и приобщение подрастающего поколения к изучению истории страны. Итогом станут презентации выставок, посвященных 80-летию Победы. Экспозиции, посвященные героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, будут созданы участниками смен на основе артефактов, привезенных из разных школьных музеев.