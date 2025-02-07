Общество

Центр правовой помощи открыли на базе Псковской районной библиотеки

Центр правовой помощи и информации для населения открылся в Пскове на базе Псковской районной библиотеки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы открыли центр правовой помощи и информации. Мы начали осуществлять свою работу. И работа идет по двум направлениям. Это помощь населению Псковского района, муниципальным служащим, которые работают в Псковском районе. Жители Псковского района могут получить помощь несколькими способами. Можно обратиться лично в центр, через электронную почту, а также мы совершаем выезды в районы, где люди могут прийти и задать интересующие их вопросы. У нас есть специальное оборудованное место, к которому подключены правовые системы, и если человек достаточно владеет компьютерными технологиями, он может сам найти информацию. Пока основной упор в работе делаем на то, что я непосредственно как заведующая центром выезжаю в сельскую библиотеку, мы заранее сообщаем населению, что приедут юристы и будут оказывать помощь», - разъяснила заведующая центром правовой помощи Псковской районной библиотеки Галина Кремнева.

Она добавила, что во время выезда люди могут задать интересующие вопросы и непосредственно на месте получить юридическую помощь в составлении официальных обращений и документов. В планах у районной библиотеки проведение различных конференций. В сельских библиотеках есть планы проводить мероприятия, посвящённые историческим датам.

«В основе должна лежать работа с ветеранами, которые не имеют доступ к компьютерным технологиям. Особую заботу надо проявлять о старшем поколении. Связь с администрацией важна. В пределах возможного будем взаимодействовать. Это и наш имидж, и возможность помочь старшему поколению», - подчеркнул заслуженный юрист России Иван Волчков.

Заведующая библиотекой уточнила, что для пожилого и маломобильного населения в библиотеке существует особая услуга по адресному ношению книг тем, кто не в состоянии самостоятельно прийти за ними.