Общество

Убийцы на крышах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В последнее время погода становится все более непредсказуемой: то оттепель, то внезапный снегопад, а затем снова потепление. Зима уже не радует нас постоянными морозами, однако, когда температура опускается ниже нуля, город покрывается ледяной коркой, а крыши домов «украшаются» длинными острыми сосульками.

Эти ледяные образования могут казаться безобидными, но они представляют реальную опасность для жителей города. В Пскове сосульки часто достигают внушительных размеров, свисая с крыш зданий и угрожая прохожим. Особенно опасны те моменты, когда подтаявший лёд неожиданно обрушивается вниз. Сотрудники коммунальных служб ежедневно ведут борьбу с этой зимней напастью, сбивая сосульки и очищая крыши от снега. Однако даже их усилия не всегда способны предотвратить несчастные случаи. Поэтому жителям города необходимо быть особенно внимательными и осторожными, проходя мимо зданий с нависшими сосульками.

«Убийцы на крышах» зданий города Пскова — в фоторепортаже Анны Тягуновой.