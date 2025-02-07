«Постскриптум»: Приговор Грацкому, авария на коллекторе в Писковичах и готовность экотехнопарка. ВИДЕО

Александр Козловский: В Год защитника Отечества мы будем уделять особое внимание подвигам героев

Доля привлеченных к труду осужденных в Псковской области выросла на 2%

23-летний пскович сел за руль автомобиля Kia в нетрезвом виде

Клуб генералов и адмиралов и Псковский район подписали соглашение о взаимодействии

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Приговор Грацкому, авария на коллекторе в Писковичах и готовность экотехнопарка

«Постскриптум»: Приговор Грацкому, авария на коллекторе в Писковичах и готовность экотехнопарка

Два трупа извлекли псковские спасатели из водоемов на прошлой неделе

Фотофакт: Новый мурал с Довмонтом появился под мостом имени 50-летия Октября в Пскове

Около пяти миллионов рублей лишились псковичи после звонков от махинаторов

Гимназия с изучением основ православной культуры в Пскове готовится к переезду

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 февраля