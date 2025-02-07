Общество

Белорусскую мясную продукцию вернули отправителю из-за выявленных нарушений при проверке в Псковской области

Ввоз 2,5 тонны готовой мясной продукции, следующей с территории Республики Беларусь, запрещен на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

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В ходе ветеринарного контроля сотрудник ведомства установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на партию продукции, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Также установлено нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки готовой мясной продукции, требующей соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении: транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Перемещение 2,5 тонны мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар вернули в Республику Беларусь.