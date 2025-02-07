Общество

Чат-бот по нарушениям прав учеников планируют запустить в досрочный период ЕГЭ

Чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников планируется запустить в РФ уже в досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Наверное, мы уже в досрочный этап успеем использовать. Система достаточно простая, позволит участникам экзамена и родителям не искать правды в соцсетях, а в случае, если их права были нарушены, чтобы они могли обратиться к этому инструменту», - сказал он.

Музаев пояснил, что уже работает чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора», на его базе будет создан и новый чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников.

«Мы протестировали, хорошо работает система, быстрая обратная связь. С платформой "Сферум" договорились, такой же чат-бот они сделают для выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ. Это будет инструмент, который будет во всех пунктах на экзаменах, вывесим ссылки, обязательно рассылки сделаем, на родительских собраниях всех ребят оповестят. Это единственная действенная система, которая в моменте на экзамене сможет помочь», - пояснил он.

В 2025 году досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач, пишет ТАСС.