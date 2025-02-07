Чат-бот по нарушениям прав учеников планируют запустить в досрочный период ЕГЭ

Чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников планируется запустить в РФ уже в досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Наверное, мы уже в досрочный этап успеем использовать. Система достаточно простая, позволит участникам экзамена и родителям не искать правды в соцсетях, а в случае, если их права были нарушены, чтобы они могли обратиться к этому инструменту», - сказал он.
Музаев пояснил, что уже работает чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора», на его базе будет создан и новый чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников.
В 2025 году досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач, пишет ТАСС.