Общество

Вандалы разукрасили тепловой пункт на улице Алтаева в Пскове

Вандалы повредили центральный тепловой пункт на улице Алтаева в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фотографии: ПТС

«Если честно, то ЦТП на улице Алтаева уже несколько раз пострадал от самых разных вандалов. Обидно в этой истории только то, что менее года прошло с момента, как наши специалисты привели это здание в божеский вид. Раньше на него нельзя было взглянуть без слез. Крыша текла, фасад разваливался. Специалисты ремонтно-строительного участка вложили всю душу в ремонт. И только взгляните, во что было превращено это здание и прилегающая территория!» - отметили в ПТС.

Также на предприятии добавили, что не против сотрудничества с различными художниками для того, чтобы здания тепловых пунктов приобретали более современный и благообразный вид.

«Мы обращаемся к властям города, области и контролирующим органам. Уважаемые друзья, помогите найти управу на тех, кто оставляет эти горы мусора и покорёжил фасад. А к художникам у нас есть предложение о сотрудничестве. Если вы хотите нарисовать что-то на наших объектах, то нет проблем, давайте общаться и согласовывать эскизы. Мы не имеем ничего против стрит-арта. Просто он должен быть "в тему". Давайте изобразим что-то интересное, необычное и фундаментальное. А не какие-то непонятные разноцветные кляксы», - подчеркнули в ПТС.