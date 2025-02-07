Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
10 лет с правом переписки
 
 
 
ещё Общество 07.02.2025 17:180 Морозы в Псковской области могут усилиться 11.02.2025 13:390 Чат-бот по нарушениям прав учеников планируют запустить в досрочный период ЕГЭ 11.02.2025 13:140 Вандалы разукрасили тепловой пункт на улице Алтаева в Пскове 11.02.2025 13:070 Госдума приняла закон об индексации военных пенсий 11.02.2025 12:540 В России наблюдается тенденция роста числа подростков-закладчиков 11.02.2025 12:460 Объединяйте близких в билайне и получайте +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно
 
 
 
Самое популярное 04.02.2025 13:095 Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество 06.02.2025 10:502 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  04.02.2025 10:065 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 05.02.2025 16:037 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 06.02.2025 14:064 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вандалы разукрасили тепловой пункт на улице Алтаева в Пскове

11.02.2025 13:14|ПсковКомментариев: 0

Вандалы повредили центральный тепловой пункт на улице Алтаева в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». 

Фотографии: ПТС

«Если честно, то ЦТП на улице Алтаева уже несколько раз пострадал от самых разных вандалов. Обидно в этой истории только то, что менее года прошло с момента, как наши специалисты привели это здание в божеский вид. Раньше на него нельзя было взглянуть без слез. Крыша текла, фасад разваливался. Специалисты ремонтно-строительного участка вложили всю душу в ремонт. И только взгляните, во что было превращено это здание и прилегающая территория!» - отметили в ПТС.

Также на предприятии добавили, что не против сотрудничества с различными художниками для того, чтобы здания тепловых пунктов приобретали более современный и благообразный вид.

 

«Мы обращаемся к властям города, области и контролирующим органам. Уважаемые друзья, помогите найти управу на тех, кто оставляет эти горы мусора и покорёжил фасад. А к художникам у нас есть предложение о сотрудничестве. Если вы хотите нарисовать что-то на наших объектах, то нет проблем, давайте общаться и согласовывать эскизы. Мы не имеем ничего против стрит-арта. Просто он должен быть "в тему". Давайте изобразим что-то интересное, необычное и фундаментальное. А не какие-то непонятные разноцветные кляксы», - подчеркнули в ПТС.

Теги: #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает Пскову для развития туризма?
В опросе приняло участие 50 человек
11.02.2025, 13:570 В России планируют повысить устойчивость систем 6G-связи 11.02.2025, 13:550 Общественный туалет откроется в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова 11.02.2025, 13:510 Пскову нужен официальный портал с актуальной информацией о всех мероприятиях – Ирина Кухи 11.02.2025, 13:390 Чат-бот по нарушениям прав учеников планируют запустить в досрочный период ЕГЭ
11.02.2025, 13:360 Союз театральных деятелей в Псковской области готовится к реализации новых проектов 11.02.2025, 13:220 Правительство рассматривает закон о запрете экспорта бензина в РФ 11.02.2025, 13:160 Катя Лель и Елена Ваенга получили звания заслуженных артисток России 11.02.2025, 13:140 Вандалы разукрасили тепловой пункт на улице Алтаева в Пскове
11.02.2025, 13:120 Владимир Кузь: Канализационные коллекторы необходимо своевременно прочищать 11.02.2025, 13:070 Госдума приняла закон об индексации военных пенсий 11.02.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Чего Пскову не хватает для развития туризма? 11.02.2025, 13:010 Эстонская компания демонтировала ЛЭП между Тарту и Псковом
11.02.2025, 12:540 В России наблюдается тенденция роста числа подростков-закладчиков 11.02.2025, 12:470 Российский путешественник первым в истории пересек на веслах Южную Атлантику 11.02.2025, 12:460 Объединяйте близких в билайне и получайте +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно 11.02.2025, 12:420 Пскович сломал челюсть посетителю кафе «Гюмри» и получил прощение
11.02.2025, 12:350 Найденную у церкви Николы со Усохи печать вечевого Пскова показали археологи 11.02.2025, 12:280 Фура горела в деревне Гверздонь Псковского района 11.02.2025, 12:260 Псковское отделение Союза театральных деятелей нужно реанимировать — Дмитрий Месхиев 11.02.2025, 12:120 Число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет
11.02.2025, 12:100 Псковское УФАС признало ООО «Неофарм» недобросовестным за отказ от поставки перчаток 11.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Месхиевым 11.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 февраля 11.02.2025, 11:580 В МВД рассказали, как защитить смартфон от кибермошенников
11.02.2025, 11:570 Белорусскую мясную продукцию вернули отправителю из-за выявленных нарушений при проверке в Псковской области 11.02.2025, 11:470 Псковичка попалась на краже, раскладывая ворованные продукты по пакетам 11.02.2025, 11:320 В Минстрое пообещали не допустить банкротства застройщиков в регионах РФ 11.02.2025, 11:300 Концерт «Для милых дам» с Юрием Наконечным пройдет в Пскове
11.02.2025, 11:200 Более 80% псковичей не планируют дарить подарки на День святого Валентина 11.02.2025, 11:090 Жительница Псковского района заплатит штраф за оскорбление в Интернете 11.02.2025, 11:050 Доля доступных инвалидам вакансий в Псковской области достигла 6% – аналитики 11.02.2025, 10:590 Более двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам
11.02.2025, 10:510 «Кузница»: Чего Пскову не хватает для развития туризма? 11.02.2025, 10:460 Подозреваемых в краже продуктов задержали в Великих Луках 11.02.2025, 10:450 Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия 11.02.2025, 10:440 Конкурс чтецов проводят в Пскове в память об Александре Пушкине
11.02.2025, 10:400 Разворачивающийся Volkswagen травмировал пассажирку в Skoda в Пскове 11.02.2025, 10:200 «Беседка»: Дмитрий Месхиев о «перезагрузке» псковского отделения Союза театральных деятелей РФ 11.02.2025, 10:180 Экспорт животноводческой продукции из Псковской области в январе вырос в три раза 11.02.2025, 09:580 Беговую тренировку проведут в Пскове 11 февраля
11.02.2025, 09:570 «Псковские тепловые сети» разоблачили фейк о переходе на новый порядок оплаты отопления  11.02.2025, 09:450 Самый масштабный фестиваль Псковского музея пройдет 28 июня  11.02.2025, 09:370 В РФ снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей 11.02.2025, 09:200 Почти 150 спортсменов приняли участие в Кубке Псковской области по рукопашному бою
11.02.2025, 09:000 Незаконный оборот более 20 килограммов наркотиков пресекли в Псковской области 11.02.2025, 08:480 Продолжается реставрация стен и кровли церкви Николы со Усохи в Пскове 11.02.2025, 08:400 Льготные инвесткредиты для аграриев подорожали в два раза 11.02.2025, 08:200 Эксперты назвали главные угрозы для детей в интернете
11.02.2025, 08:000 Госдума узаконит невозвратные тарифы в гостиницах 11.02.2025, 07:300 Международный день безопасного Интернета празднуют 11 февраля 11.02.2025, 07:000 Всемирный день больного отмечают 11 февраля 10.02.2025, 22:000 Тысячи художников подписали петицию об отмене аукциона с ИИ-искусством
10.02.2025, 21:400 Российская киберспортивная команда по CS2 Team Spirit заняла второе место на турнире в Польше 10.02.2025, 21:180 Новая услуга для автомобилистов появилась в приложении Госуслуг 10.02.2025, 21:000 Рекордное количество заявок от Псковской области поступило на конкурс ПФКИ 10.02.2025, 20:400 В ГД внесут законопроект о росте штрафов за несообщение в военкомат о переезде
10.02.2025, 20:200 Работа представительства МИД России играет важную роль в развитии Пскова - Борис Елкин 10.02.2025, 20:000 В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам 10.02.2025, 19:400 Благотворительная акция «Подари ребёнку книгу» стартует в Псковской области 10.02.2025, 19:230 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
10.02.2025, 19:200 Борцы из университета ФСИН завоевали золото и серебро на областных соревнованиях 10.02.2025, 19:090 На координационном совете при правительстве РФ доложили о строительстве флагманской школы под Псковом 10.02.2025, 19:000 Круг получателей выплаты по уходу за детьми с инвалидностью расширили в Псковской области 10.02.2025, 18:300 Врач назвала количество шагов, необходимое ежедневно для укрепления здоровья
10.02.2025, 18:140 Константин Болотин: Колодцы канализации надо проверять на предмет мусора после дорожных работ 10.02.2025, 18:120 «Постскриптум»: Приговор Грацкому, авария на коллекторе в Писковичах и готовность экотехнопарка. ВИДЕО 10.02.2025, 18:040 Большинство респондентов ПЛН не поддерживают появление платных парковок в центре Пскова 10.02.2025, 18:000 Виртуальную выставку картин о роковой дуэли и смерти Пушкина открыли в «Михайловском»
10.02.2025, 18:000 «Ночь влюблённых в фитнес» устроят в Пскове 14 февраля 10.02.2025, 17:500 «Собственной персоной»: Александр Козловский о задачах «Единой России», работе в Госдуме и 80-летии Победы. ВИДЕО 10.02.2025, 17:480 Псковский музей-заповедник приглашает на четыре временные выставки 10.02.2025, 17:410 Пскович предстанет перед судом за избиение сожительницы до смерти
10.02.2025, 17:310 Александр Козловский: Скидки в магазинах и маркетплесах должны быть понятны для потребителя 10.02.2025, 17:260 Рейтингомер: 10 лет строгача Грацкому, слияние больниц и наказание за собачий вопрос. ВИДЕО 10.02.2025, 17:250 Штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте дорог хотят повысить до 1 млн рублей 10.02.2025, 17:230 Движение транспорта ограничат на части Октябрьского проспекта в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru