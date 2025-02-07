Общество

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год, то есть на 9,5%, с 1 января 2025 года.

Законопроектом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть, на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%.

Ранее на законодательном уровне военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года.

«Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», - считает председатель Госдумы.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, к уже произведенным выплатам за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что федеральным бюджетом также предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, пишет РИА Новости.