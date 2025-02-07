Общество

Россиян предупредили о новых мошеннических схемах в преддверии праздников

В преддверии праздников злоумышленники придумали новые схемы мошенничества. Об этом 11 февраля сообщили в ИБ-компании Angara Security.

Эксперты уточнили, что мошенники собираются активизироваться 14 февраля и 8 марта и могут сообщить о якобы посылке с подарком от родственника, оформившего заказ в дорогом салоне. Так, россиянин может необдуманно подтвердить адрес доставки и сообщить код из SMS курьеру, который «доставит посылку».

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«Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты», — уточнила руководитель отдела защиты Angara SOC Виктория Варламова в беседе с ТАСС.

Она предположила, что персональные данные злоумышленники также могут узнать из ранних утечек в интернет. По ее словам, зная номер карты, ФИО и адрес доставки, мошенники могут «провернуть» схемы по похищению денег со скомпрометированных карт.

Кроме того, в компании отметили, что зачастую люди готовы принимать подарки от незнакомых и сообщать им любую информацию с целью получения сюрприза. Эксперты Angara Security призвали россиян быть внимательными и избегать «подарков» от незнакомых лиц, якобы дальних родственников или «тайных поклонников».