Общество

В России создан умный оптический сортировщик мусора

Специалисты Центра компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе «Сколтеха» разработали умный аппарат, который может ежегодно извлекать миллионы тонн полезных ресурсов, таких как пластик, стекло, бумага, из бытовых отходов россиян, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Аппарат должен заменить флагманские импортные сепараторы, которые сложно ввезти в Россию.

«Даже раздельно собранные отходы подлежат досортировке: их необходимо рассортировать по классам и цвету», — рассказал инженер-исследователь Центра компетенций Антон Степанов.

При этом почти нереально поставить нужное количество людей на сортировку. Разработчики подчеркнули, что из-за этого теряется огромная доля вторичного сырья. Для решения этих проблем они создали прототип умной сортировочной машины, которая одна может заменить 30 специалистов, пишут «Известия».

Оптический сепаратор извлекает в среднем 10 объектов в секунду. Он включает в себя разгонный конвейер с шириной ленты 2 м, по которому движутся отходы со скоростью 3 м/с, систему подсветки в зоне установки камер, а также две камеры — оптическую и гиперспектральную, которые отвечают за сканирование мусора.

Оптическая камера определяет форму и цвет, а гиперспектральная инфракрасная камера помогает распознает материал объектов, поскольку предметы из разных материалов могут выглядеть одинаково. Точность распознавания составляет 90%. Сейчас сепаратор работает с 12 классами отходов: картоном, стеклом, пленками и разными видами пластика.