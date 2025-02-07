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Общество

Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг

12.02.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития.

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«С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России как одного из трех главных символов государства», — говорится в письме за подписью директора института Андрея Шурикова.

В обращении было выражено мнение о том, что наличие двух главных государственных символов на денежных купюрах нашей страны будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан, пишет РИА Новости.

Было отмечено, что денежные знаки выполняют не только функцию средства обращения, но и являются визитной карточкой государства, отражающей его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесённых изображений имеет большое значение.

Также было указано, что нанесение изображений государственных флагов на денежные знаки является международной практикой. Согласно данным из открытых источников, изображение государственного флага присутствует на банкнотах таких стран, как Албания, Аргентина, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Иран, Казахстан, Индонезия, Мексика, Нигерия и других.

Кроме того, было упомянуто, что на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также изображался государственный флаг.

Теги: #деньги #ЦБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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