Общество

Пограничники фиксируют нарушения административно-правовых режимов на Чудском озере

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области фиксируются случаи нарушений административно-правовых режимов, установленных в российской части вод Псковско-Чудского водоема, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 (с изменениями и дополнениями), текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.

В соответствии с указанными правилами:

Время пребывания граждан в российской части вод акватории Псковско-Чудского водоема, в пределах которой установлен пограничный режим, разрешено только в светлое время суток (с восхода до захода солнца). Маломерные суда и средства передвижения по льду, в том числе механические транспортные средства, используемые в качестве средств передвижения по льду, а также подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты, водолазные дыхательные аппараты, используемые в российской части вод Псковско-Чудского водоема, подлежат учету в отделении (погз) в г. Гдове. Выход маломерного судна (средства) из пункта базирования в российскую часть вод Псковско-Чудского водоема осуществляется с уведомлением по телефонной связи отделения (погз) в г. Гдове собственником (владельцем) маломерного судна (средства), либо лицом, которое будет управлять им, не позднее чем за два часа до его выхода. Управляющим судами (средствами) и находящимся на них лицам разрешено предъявлять сотруднику пограничного органа для проверки не только оригинал или бумажную копию документа, удостоверяющего личность, но и его электронную копию.

Людям, находящимся на маломерных судах (средствах), запрещается:

осуществлять без разрешения начальника пограничного управления фото- и видеосъемку пограничных катеров, пограничных моторных лодок и лиц, находящихся на них, должностных лиц пограничных органов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода;

вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;

запускать беспилотные воздушные суда и безэкипажные суда в направлении государственной границы.

Более подробную информацию о порядке постановки на учет маломерных судов (средств), используемых в российской части вод Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении их в пункты базирования, а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер, можно получить:

в отделении (пограничная застава) в городе Гдове: 8 (8113) 13-31-30, 8 (8113) 12-30-72;

на пограничном посту в населенном пункте Кишкино: 8 (8113) 12-32-53;

для направления уведомлений: факс 8 (8113) 12-13-31.

почтовый адрес: город Гдов, улица Ленинградская, дом 9, индекс 181600.

Кроме того, пограничное управление обращает внимание, что в соответствии с постановлениями администраций Псковского и Печорского районов от 18 декабря 2024 г. № 201, от 19 декабря 2024 г. № 18 введены запреты выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие акватории Псковско-Чудского водоема в пределах муниципальных образований.

За нарушение гражданами муниципальных правовых актов предусмотрена административная ответственность по статье 2.29 закона Псковской области от 4 мая 2003 г. № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».