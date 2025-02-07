Общество

Полицейский спас собаку-символ Пушкинских Гор

В конце января сотрудник полиции ОМВД России по Пушкиногорскому району спас туристический символ деревни Бугрово – собаку по кличке Миша, который провалился под лед Монастырского пруда в центре Пушкинских гор, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сообщение о случившемся в дежурную часть полиции поступило поздним вечером. Прибыв на место происшествия, младший сержант полиции Михаил Федоров направился по льду к собаке. Очевидцы подготовили деревянную лестницу и доски, чтобы у сотрудника полиции была возможность безопасно подойти к собаке по льду. Чтобы спасти животное, по сообщениям очевидцев, потребовался почти час.

Полицейский подполз максимально близко к собаке, затем схватил пса за ошейник, вытащил из воды и отнес на сушу.

«Рыжий пес Миша – символ туристического пространства Пушкинский Гор. Это собака-компаньон. Очень любит туристов, всегда сопровождает гостей города на всех прогулках по известным окрестностям. В социальных сетях под публикациями о спасении Мишки многие туристы поделились своими фотографиями с талисманом Заповедника и выразили благодарность неравнодушному Михаилу Федорову и надежду, что собака Мишка больше не попадет в беду», - отметили в УМВД.