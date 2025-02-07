Специалист назвала 5 признаков проблем с речью у ребёнка

Пять основных признаков, которые должны насторожить родителей в развитии речи ребёнка, выделила логопед-дефектолог Ольга Миронова. По словам специалиста, важно понимать, почему так важна своевременная коррекция речи. Например, проблемы с речью могут негативно сказаться на успеваемости в школе.
«Ребенку с нарушениями речи сложнее читать, писать и понимать учебный материал. Это также может затруднить общение с другими детьми и взрослыми, что приводит к социальной нестабильности. Ребенок, испытывающий трудности с речью, может чувствовать себя неуверенно и стесняться говорить. И самое худшее, что неумение выражать свои мысли и чувства словами может привести к эмоциональным расстройствам», - объясняет логопед-дефектолог.
По словам Ольги Мироновой, существует пять основных признаков, когда пора обратиться за помощью к специалисту:
«Обращаться к логопеду следует как можно раньше при появлении первых признаков нарушения речи. Чем раньше будет начата коррекционная работа, тем больше шансов на успех», – подчеркивает собеседница издания.
В большинстве случаев нарушения речи успешно корректируются с помощью логопедических занятий. Главное – вовремя заметить проблему и обратиться за помощью к специалисту, пишет runews24.ru.
Как же проходит консультация логопеда? На первой консультации логопед проводит исследование речи ребенка, оценивает его произношение, словарный запас, грамматическую структуру речи, а также состояние артикуляции органов (губ, языка, зубов). На основании результатов экспертизы логопед ставит диагноз и разрабатывает индивидуальную плановую коррекционную работу.
Помимо занятий с логопедом, родители также могут помочь ребенку в развитии разговорами.
«Комментируйте свои действия, читайте ребенку книги, отвечайте на его вопросы. Играйте в игры, направленные на развитие речи, слухового внимания, памяти и мышления. Ограничьте просмотр телевизора и использование гаджетов. Не торопите ребенка, дайте ему время подумать и сформулировать свои мысли. Помните, что развитие речи – это длительный процесс, требующий терпения», - заключила логопед-дефектолог.