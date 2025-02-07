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Специалист назвала 5 признаков проблем с речью у ребёнка

Пять основных признаков, которые должны насторожить родителей в развитии речи ребёнка, выделила логопед-дефектолог Ольга Миронова. По словам специалиста, важно понимать, почему так важна своевременная коррекция речи. Например, проблемы с речью могут негативно сказаться на успеваемости в школе.

«Ребенку с нарушениями речи сложнее читать, писать и понимать учебный материал. Это также может затруднить общение с другими детьми и взрослыми, что приводит к социальной нестабильности. Ребенок, испытывающий трудности с речью, может чувствовать себя неуверенно и стесняться говорить. И самое худшее, что неумение выражать свои мысли и чувства словами может привести к эмоциональным расстройствам», - объясняет логопед-дефектолог.

По словам Ольги Мироновой, существует пять основных признаков, когда пора обратиться за помощью к специалисту:

Задержка речевого развития. Если ребенок не говорит фразами к 2,5-3 годам, молчит или говорит очень мало.

Отсутствие простых слов «мама», «папа», «дай» к 1 году, отсутствие фразовой речи к 2,5-3 годам.

Искажение звука. Многие дети раннего возраста неправильно произносят некоторые звуки. Однако к 4-5 годам большинство звуков должны быть поставлены. Если ребенок продолжит искажать звуки, пропускать их или заменять звуки другими, это может привести к дислалии.

Неправильное произношение звуков р, л, с, з, ш, ж, ч, щ после 5 лет.

Нарушение темпа и ритма речи. Заикание – это нарушение скорости речи, проявляющееся в виде запинок, повторений звуков, слогов или слов. Заикание может возникать спонтанно или усиливаться в стрессовых ситуациях.

«Обращаться к логопеду следует как можно раньше при появлении первых признаков нарушения речи. Чем раньше будет начата коррекционная работа, тем больше шансов на успех», – подчеркивает собеседница издания.

В большинстве случаев нарушения речи успешно корректируются с помощью логопедических занятий. Главное – вовремя заметить проблему и обратиться за помощью к специалисту, пишет runews24.ru.

Как же проходит консультация логопеда? На первой консультации логопед проводит исследование речи ребенка, оценивает его произношение, словарный запас, грамматическую структуру речи, а также состояние артикуляции органов (губ, языка, зубов). На основании результатов экспертизы логопед ставит диагноз и разрабатывает индивидуальную плановую коррекционную работу.

Помимо занятий с логопедом, родители также могут помочь ребенку в развитии разговорами.

«Комментируйте свои действия, читайте ребенку книги, отвечайте на его вопросы. Играйте в игры, направленные на развитие речи, слухового внимания, памяти и мышления. Ограничьте просмотр телевизора и использование гаджетов. Не торопите ребенка, дайте ему время подумать и сформулировать свои мысли. Помните, что развитие речи – это длительный процесс, требующий терпения», - заключила логопед-дефектолог.