Общество

Уровень просрочки по потребкредитам вырос в полтора раза

Уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в прошлом году вырос в полтора раза и достиг 1,8%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Показатель стабильно увеличивался на протяжении всего 2024 года, тогда как до этого минимум три года находился около уровня 1,1%.

Россиянам все сложнее выплачивать кредиты из-за высокой инфляции, подчеркнула глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Как отметил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков, цены увеличились в среднем на 10% в начале февраля 2025-го к аналогичному периоду прошлого года.

При этом рост доходов в прошлом году уже стал замедляться — в реальном выражении траты людей увеличились, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Из-за этого у людей могли возникнуть трудности с обслуживанием ранее взятых долгов, пишут «Известия».

Экономист РЭУ имени Плеханова Венера Шайдуллина добавила, что рост просрочки в портфелях банков также объясняется общей закредитованностью населения, которая достигла исторических максимумов. По декабрьским данным, общий объем долгов граждан перед банками, включая ипотеку, составил 37 трлн рублей.

Кроме того, экономист Алексей Кричевский подчеркнул важность того, как эти долги распределяются между людьми. По его словам, обычно у самых закредитованных граждан доходы растут медленнее, поэтому им все сложнее справляться с кредитами.